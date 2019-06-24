Возможностью оплатить проезд банковской картой на БелЖД воспользовалось уже более 1100 пассажиров из 13 стран

Источник материала: Интерфакс

На БелЖД подвели итоги первой недели эксплуатации в поездах городских линий системы оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC

Всего этой возможностью воспользовалось уже более 1100 пассажиров, сообщили в пресс-центре БелЖД. Этот метод оплаты стал наиболее популярным на направлении Минск-Беларусь (г. Заславль), где его доля составила 85% от общего количества, отметили представители предприятия.

"Широка и география банков эмитентов карт, которыми был оплачен проезд. Это такие страны, как: Австралия, Бразилия, Тайвань, Китай, США, Канада, Германия, Италия, Великобритания, Литва, Латвия, Украина и Российская Федерация", - сообщили в БелЖД.

Оплатить проезд возможно по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карточек Visa payWave, MasterCard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro, смартфоном или смарт-часами в пределах одного тарифного пояса — на участках Минск—Беларусь, Минск—Михановичи и Минск—Городище. Оплата осуществляется при посадке. БКК необходимо приложить к валидатору в вагоне электропоезда.