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Возможностью оплатить проезд банковской картой на БелЖД воспользовалось уже более 1100 пассажиров из 13 стран

25.06.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На БелЖД подвели итоги первой недели эксплуатации в поездах городских линий системы оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC

Всего этой возможностью воспользовалось уже более 1100 пассажиров, сообщили в пресс-центре БелЖД. Этот метод оплаты стал наиболее популярным на направлении Минск-Беларусь (г. Заславль), где его доля составила 85% от общего количества, отметили представители предприятия.

"Широка и география банков эмитентов карт, которыми был оплачен проезд. Это такие страны, как: Австралия, Бразилия, Тайвань, Китай, США, Канада, Германия, Италия, Великобритания, Литва, Латвия, Украина и Российская Федерация", - сообщили в БелЖД.

Оплатить проезд возможно по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карточек Visa payWave, MasterCard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro, смартфоном или смарт-часами в пределах одного тарифного пояса — на участках Минск—Беларусь, Минск—Михановичи и Минск—Городище. Оплата осуществляется при посадке. БКК необходимо приложить к валидатору в вагоне электропоезда.

 
Теги: Минск
 
 
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На БелЖД подвели итоги первой недели эксплуатации в поездах городских линий системы оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных...
 
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