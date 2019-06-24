Трудоголизм повышает риск инсульта

Источник материала: Интерфакс

Работа более 10 часов в день в течение минимум 50 дней в году на 29% может повысить риск инсульта, сообщается в статье, опубликованной в журнале Stroke .

Если продолжать жить в таком режиме в течение 10 лет, то риски вырастают на 45%. Такие выводы были сделаны после анализа данных от более 140 тыс. человек.

По данным исследователей, наиболее сильному риску подвержены работники младше 50 лет, занимающиеся умственным трудом. При этом пол их не важен.

Однако пока все еще недостаточно данных, которые бы указывали на взаимосвязь между инсультом и трудоголизмом. Исследователям все еще трудно установить конкретное количество часов, чтобы человека можно было определить в группу риска.