«Мужчины, держите ноги сомкнутыми». Специалист по этикету о том, как вести себя в транспорте

Источник материала: Tut.by

Нас с детства учат уступать места в транспорте пожилым людям, беременным женщинам, инвалидам, взрослым с маленькими детьми. Но никто не объясняет, как правильно это делать и зачем, собственно, жертвовать своим удобством в пользу чужого человека? Как же ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и сохранять нервные клетки? В это горячее время перекрытых дорог, когда все готовы перейти к активным военным действиям, об этом расскажет консультант по этикету, телеведущая Татьяна Гладкая.

Татьяна Гладкая / Фото: Евгения Налецкая

— Поездка начинается еще на остановке. И там тоже нельзя забывать о правилах приличия. Остановочные пункты — зона, свободная от курения. Люди не должны становиться пассивными курильщиками, ожидая свой автобус. Те, кто курит на остановках, — наносят вред здоровью окружающих и совершают административное правонарушение: за курение на остановках и в радиусе 10 метров от них можно получить штраф до 4 базовых единиц, то есть до 102 белорусских рублей.

Протокол в этом случае могут составить уполномоченные должностные лица органов внутренних дел и органов пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта. Поэтому, если уж курить в ожидании своего автобуса, то делать это можно на расстоянии более 10 метров от остановки.





На остановках чаще всего есть скамейки, и места на них также нужно уступать бабушкам и дедушкам, инвалидам, беременным женщинам, людям с какими-то травмами, взрослым с маленькими детьми.

Но не стоит просто молча вставать и отходить, как это обычно и происходит. Почему бы не улыбнуться и не сказать «садитесь, пожалуйста». Белорусам вообще нужно учиться улыбаться и общаться с незнакомыми людьми.

В сочетании с угрюмым и безразличным лицом наши пресловутые «вежливость» и «гостеприимство» превращаются в одолжение и чисто механическое выполнение непонятных и неприятных правил. Давайте улыбаться друг другу. Хуже от этого точно не будет. Лучше — определенно.

К приезду автобуса лучше подготовиться: если необходимо приобрести талон у водителя — заранее достаньте деньги или банковскую карту. И помните, что в этом случае нужно заходить только через переднюю дверь. Также через нее имеют право войти пассажиры с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды, пожилые люди и работники контрольно-пропускной службы. Этот список утвержден «Минсктрансом».

Не забывайте здороваться с водителем, когда к нему обращаетесь. «Добрый день… спасибо… хорошего дня» — этикетное заклинание, которое точно улучшает настроение. Но общаться с водителем, приобретать у него билет можно только во время остановки, посадки и высадки пассажиров.





Во многих европейских странах входить в городской транспорт можно только через переднюю дверь, потому что необходимо предъявлять билет водителю.

И в любом случае, не нужно торопиться заходить в салон, перекрывать дорогу людям, протискиваться через них. Дождитесь пока все, кому надо, выйдут. Подайте руку тому, кому сложно спуститься со ступенек, помогите человеку с детской или инвалидной коляской. Но лучше поинтересоваться, нужна ли человеку помощь. Так вы ускорите посадку и сделаете мир немного добрее. Конечно, если не будете забывать про улыбку и обычные, но такие важные фразы: «позвольте вам помочь», «спасибо», «пожалуйста», «хорошего дня».

Если вам нужно проехать лишь одну остановку, заходите в салон последними и оставайтесь у дверей. Поездка будет долгой — проходите в середину салона и не скапливайтесь у входа.

Правила этикета и официальные условия проезда пассажиров в городском транспорте солидарны в том, что при входе в автобус, троллейбус, трамвай, маршрутку, вагон метро нужно снимать с плеч рюкзаки или объемные сумки. В салоне их необходимо держать в руках перед собой. Иначе можете задеть кого-то своей поклажей или рискуете остаться без кошелька и других ценных вещей. Не кладите свою сумку на свободное сиденье рядом, это место для человека. Свой багаж поставьте на колени или перед собой. Главное, чтобы сумки не мешали другим пассажирам.





В полупустом автобусе можно сесть и на места, предназначенные для пенсионеров, инвалидов, беременных женщин, людей с детьми дошкольного возраста. Но в этом случае будьте внимательны и сразу уступайте места вышеперечисленным людям, обязательно с улыбкой и предложением сесть. А вот упорно смотреть в экран телефона, делая вид, что не замечаете, что происходит вокруг, — моветон.

И, кстати, очень некрасиво смотреть в чужой смартфон или ноутбук, читать книгу соседа или его газету. Человек имеет право на частную жизнь даже в общественных местах.

Дети тоже не должны становиться причиной дискомфорта. Учите малышей правилам хорошего поведения. Объясните, что нельзя бегать по салону, толкаться, стучать ногами по сиденьям, играть в активные игры. Кроме того, по правилам этикета, здоровый ребенок четырех-пяти лет вполне может постоять пару остановок.



Фото: practicalparenting.com.au

Также стоит рассказать ребенку, да и взрослым напомнить, что нехорошо занимать сразу два места — ложиться на кресла или класть на него ноги, — даже если в салоне есть другие свободные места. Кто-то, например, не может ехать спиной вперед, кому-то трудно дойти до дальнего свободного места, а занятое вами находится намного ближе. Всегда оценивайте обстановку на несколько шагов вперед, тогда будет проще понимать и принимать правила этикета.

Настоятельная просьба к мужчинам: держите ноги сомкнутыми. Не надо в автобусе захватывать территорию и демонстрировать свою доминанту. Это неподходящее место и для выражения пылких чувств. Будь то влюбленность или гнев — не проявляйте их в транспорте, не превращайте автобус в спектакль двух актеров, оставьте эмоции за кулисами, то есть дома.



Фото: twimg.com

Обсуждать подробности личной жизни тоже лучше тет-а-тет, а не делиться ими с незнакомыми людьми в салоне. Земля круглая, и, возможно, рядом с вами ваша будущая свекровь, а вы тут про свои ночные приключения рассказываете. Поэтому лучше вести светскую беседу в городском транспорте на полутонах.

Этикет же обязывает соблюдать тишину в общественном транспорте. Это касается и громких разговоров, и музыки, которая слышна из гаджетов. Хотите посмотреть клип или фильм — воспользуйтесь наушниками. Но будьте уверены, что уровень звука позволит вам услышать другого человека, когда тот спросит, не выходите ли вы.

Кстати, при этом вопросе лучше использовать безличное обращение, ведь употребив «молодой человек» или «девушка», можно попасть в неловкую ситуацию, не угадав с полом. Поэтому достаточно фразы: «Вы выходите?». Добавьте «спасибо» или «благодарю», когда вас пропускают. И не забывайте про улыбку при обращении к людям. Она точно спасет мир.

Особенно она важна летом, когда общественный транспорт становится проверкой на стрессоустойчивость. В салонах душно и тесно. Чтобы не создавать лишнее напряжение среди пассажиров, нужно позаботиться о состоянии своего тела. Правила гигиены, дезодоранты — наши лучшие друзья в жарком транспорте, но будьте осторожны с тяжелым парфюмом, он может усугубить ситуацию.

И еще нюанс: подмышки — интимная часть нашего тела, и, согласитесь, не самая презентабельная. Например, деловой дресс-код запрещает демонстрировать подмышки и носить одежду без рукавов, чтобы лишний раз не отвлекать внимание коллег. Поэтому, если на вас блузка или майка без рукавов, постарайтесь держаться за нижние поручни. Брить или не брить — личное дело каждого, но только оно не должно становиться достоянием общественности. Поверьте, вид ваших подмышек не вызовет восторга у «коллег» по салону.

Если вы сильно потеете, то по возможности не садитесь на сиденье. Никому не хочется «искупаться» в чьем-то поте.





В битве «душно vs сквозняк» побеждает «душно». Если кто-то просит открыть окно или люк, мешать не нужно, помогать необходимо.

Духота в салоне может привести к очень плачевным последствиям — головокружениям, обморокам, приступам. Может понадобиться экстренная остановка, и никто никуда не поедет.

Не стоит использовать общественный транспорт в качестве передвижной столовой. Еда и напитки во время движения — причина неприятных ситуаций. Очень легко испачкать кого-то мороженным или пролить сок на соседа. Не ешьте в транспорте, потерпите до конца поездки. Но если вас кто-то случайно задел, наступил на ногу, испортил одежду нужно… извиниться. Конечно, извиняться нужно в ответ на извинения. Например, если вас толкнули и человек говорит «ой, простите», вы отвечаете «это вы извините». Это сложно сразу понять и принять, то именно так поступают в обществе, где правила хорошего поведения не навязаны, а приняты и поняты.