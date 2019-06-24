Калейдоскоп культур и традиций: на Европейских играх прошел День Италии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска продолжается калейдоскоп культур и традиций стран участниц Вторых Европейских игр . И вот настала очередь Италии, передает «МИР 24».

В фан-зоне у Дворца спорта под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами национальной кухни. Особый интерес вызвала фотовыставка с достопримечательностями страны и спортивными достижениями итальянских спортсменов. Всего в мультиспортивном форуме участвует итальянская делегация из трех сотен человек.

«В Минске сейчас происходит очень важное мероприятие – Вторые Европейские игры, и мы, как Италия, очень хотели показать себя белорусскому народу, что мы близки и наши народы хорошо относятся друг к другу», – сказал временный поверенный в делах посольства Италии в Минске Паоло Тонини.

Добавим, что сегодня в Минске на Вторых Европейских играх День Венгрии.