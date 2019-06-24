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Калейдоскоп культур и традиций: на Европейских играх прошел День Италии
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В центре Минска продолжается калейдоскоп культур и традиций стран участниц
В фан-зоне у Дворца спорта под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами национальной кухни. Особый интерес вызвала фотовыставка с достопримечательностями страны и спортивными достижениями итальянских спортсменов. Всего в мультиспортивном форуме участвует итальянская делегация из трех сотен человек.
«В Минске сейчас происходит очень важное мероприятие – Вторые Европейские игры, и мы, как Италия, очень хотели показать себя белорусскому народу, что мы близки и наши народы хорошо относятся друг к другу», – сказал временный поверенный в делах посольства Италии в Минске Паоло Тонини.
Добавим, что сегодня в Минске на Вторых Европейских играх День Венгрии.
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В фан-зоне у Дворца спорта под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами...
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