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Калейдоскоп культур и традиций: на Европейских играх прошел День Италии

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска продолжается калейдоскоп культур и традиций стран участниц Вторых Европейских игр. И вот настала очередь Италии, передает «МИР 24».

В фан-зоне у Дворца спорта под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами национальной кухни. Особый интерес вызвала фотовыставка с достопримечательностями страны и спортивными достижениями итальянских спортсменов. Всего в мультиспортивном форуме участвует итальянская делегация из трех сотен человек. 

«В Минске сейчас происходит очень важное мероприятие – Вторые Европейские игры, и мы, как Италия, очень хотели показать себя белорусскому народу, что мы близки и наши народы хорошо относятся друг к другу», – сказал временный поверенный в делах посольства Италии в Минске  Паоло Тонини.

Добавим, что сегодня в Минске на Вторых Европейских играх День Венгрии. 



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Теги: Минск
 
 
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В фан-зоне у Дворца спорта под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами...
 
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