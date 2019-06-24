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Шпаргалка по копирайтингу 2019. Текст и рекламодатель - где взаимосвязь?
Источник материала: Tut.by
Последнее слово — нравится / не нравится, добавить / вычеркнуть / переписать — всегда остается за рекламодателем. И иногда оно может быть губительным для текста и его эффективности. Поэтому в рамках
Пишите КАПСом редко, а лучше никогда
Читатель сам разберется, где в тексте главная мысль и полезная информация. Не рекомендуется щедро выделять их CAPS LOCK. Обычно это только мешает прочтению, раздражает. Потому что ассоциируется с криком.
Вряд ли вы сами прислушаетесь к человеку, который то и дело кричит:
Выглядит так, словно компания предлагает холодильник за копейки. Но если выгода окажется не такой уж двойной, читатель будет зол и разочарован.
Дайте автору то, что он просит
Никто не знает бизнес лучше, чем его владелец. Автор, хоть и профессионал, но в глаза не видел ваши автомобили, окна, косметику. Поэтому не уходите от ответственности со словами: «Найдите инфу в интернете, вы — профессионал, вот и пишите». Иначе рискуете получить бесполезный текст.
Журналисту нужны комментарии интервьюера / эксперта, иначе материал не получится. Кстати, оставить их не так уж и сложно. На этот случай есть проверенная форма взаимодействия — техническое задание. 5 минут — и копирайтер в курсе, где у вас УТП и все остальное.
Было время, когда копирайтеры вписывали ключи жирным шрифтом, чтобы поисковик их заметил. Оно прошло.
Теперь в приоритете удобство. Читать текст, который пестрит выделенными абзацами, неудобно. Рябит в глазах. Поверьте, интересный материал просмотрят от корки до корки и без лишних графических акцентов. Даже если это лонгрид.
Не забывайте про закон «О рекламе»
Представьте, вы разместили рекламный материал. Ждете прибыль, а получаете штраф. Неприятно? Еще бы.
За все юридические ошибки, допущенные в рекламном тексте, ответственность несет рекламодатель. Поэтому именно вы должны четко знать, что писать и использовать законно, а что — нет.
*С точки зрения судебной практики, такая реклама является ненадлежащей, а рекламодатель — нарушителем.
*Заведомая ложь, вам это подтвердит любой медик.
Почитать про юридические аспекты рекламы вы можете
Не жадничайте с инфоповодами
Одна статья — один инфоповод. Если инфоповодов больше, подготовьте несколько материалов. И получите скидку от TUT.BY.
Иначе читатель запутается в тексте и что-то упустит. Или бросит слишком хаотичный материал. Более подробно об этом мы писали
Не нужно вставлять название компании в каждом абзаце, как заклинание. Не поможет. И на маленькой титульной странице не надо, и на картинках к статье в виде лого.
Что поможет? Текст, который затрагивает актуальные для читателя вопросы и дает на них ответы. Сравните:
Одного-двух упоминаний компании в тексте достаточно. Все, что больше, — лишнее.
Забудьте о сенсационных заголовках
Каждый рекламодатель хочет, чтобы материал прочитали все. Поэтому иногда заказывает сенсационные заголовки ради внимания.
А в конце текста — реклама автомобилей ХХХ. При этом в лид обычно выносится какая-нибудь информация о звезде со скандальным душком.
Минус в том, что Киану Ривз обычно не имеет прямого отношения к ХХХ. И сенсация притянута за уши. В итоге — разочарование и падение градуса доверия аудитории. А еще и нарушение закона «О рекламе».
Выбор заголовка — не самое простое дело, но мы уже рассказали вам, как это
Разбирайтесь с текстом здесь и сейчас, а не потом
Бриф всему голова, это нужно помнить. Насколько серьезно вы отнесетесь к его заполнению, настолько адекватно копирайтер передаст информацию. Доработок минимум, все довольны.
Разбираться с текстом после его написания — лишняя трата времени. Куда проще сразу обозначить требования, ракурс, идею. Чем потом по десять раз поправлять материал.
Как заполнять бриф, чтобы ничего не забыть, можно посмотреть
Подготовьте картинки, видео для текста
Не ограничивайтесь шаблонными стоковыми фотографиями. Они бесполезны и удешевляют текст. Закажите уникальный контент: фотосессию, видеоролик, хотя бы примитивную, но по теме инфографику. Даже если дизайнер от руки нарисует в Paint картинки, это пойдет в плюс.
Или дайте копирайтеру точную наводку для поиска контента — где искать, что искать, сколько и в каких ракурсах.
О секретах классных иллюстраций мы
Пользуйтесь возможностями TUT.BY
Одно дело — прочитать текст, другое — перейти по форме заказа на сайт и узнать стоимость установки окон. Дайте читателю повод к целевому действию. Тем более, что на TUT.BY такая возможность есть.
Помните, что мобайл и десктоп — разные галактики
Поэтому тексты и верстка должны быть разными. На десктопе уместно много больших картинок, длинные списки, таблицы. Для мобайла все нужно ужимать и упрощать. Прятать списки под кат, фотографии урезать. Иначе просматривать ваш текст будет неудобно. А там, где неудобно, нет читателей.
Реклама — детище не только копирайтера, но и рекламодателя. Об этом нужно помнить. Поэтому заполняйте бриф, отвечайте на вопросы автора, сверяйтесь с нашей шпаргалкой. И будет вам продающий текст.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы написать хороший коммерческий текст, одного инфоповода и пожелания «Хочу, чтобы все было вау!» недостаточно. Заказчик ответственен за текст так же, как и...
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