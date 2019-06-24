Шпаргалка по копирайтингу 2019. Текст и рекламодатель - где взаимосвязь?

Источник материала: Tut.by

Последнее слово — нравится / не нравится, добавить / вычеркнуть / переписать — всегда остается за рекламодателем. И иногда оно может быть губительным для текста и его эффективности. Поэтому в рамках обучающего цикла PR-службы TUT.BY и агентства «Олврайт» мы решили поговорить об ответственности заказчика. Ловите шпаргалку!

Пишите КАПСом редко, а лучше никогда

Читатель сам разберется, где в тексте главная мысль и полезная информация. Не рекомендуется щедро выделять их CAPS LOCK. Обычно это только мешает прочтению, раздражает. Потому что ассоциируется с криком.

Вряд ли вы сами прислушаетесь к человеку, который то и дело кричит:





Выглядит так, словно компания предлагает холодильник за копейки. Но если выгода окажется не такой уж двойной, читатель будет зол и разочарован.

Дайте автору то, что он просит

Никто не знает бизнес лучше, чем его владелец. Автор, хоть и профессионал, но в глаза не видел ваши автомобили, окна, косметику. Поэтому не уходите от ответственности со словами: «Найдите инфу в интернете, вы — профессионал, вот и пишите». Иначе рискуете получить бесполезный текст.

Журналисту нужны комментарии интервьюера / эксперта, иначе материал не получится. Кстати, оставить их не так уж и сложно. На этот случай есть проверенная форма взаимодействия — техническое задание. 5 минут — и копирайтер в курсе, где у вас УТП и все остальное.









Не выделяйте ключевые моменты жирным шрифтом или другим цветом

Было время, когда копирайтеры вписывали ключи жирным шрифтом, чтобы поисковик их заметил. Оно прошло.

Теперь в приоритете удобство. Читать текст, который пестрит выделенными абзацами, неудобно. Рябит в глазах. Поверьте, интересный материал просмотрят от корки до корки и без лишних графических акцентов. Даже если это лонгрид.

Не забывайте про закон «О рекламе»

Представьте, вы разместили рекламный материал. Ждете прибыль, а получаете штраф. Неприятно? Еще бы.

За все юридические ошибки, допущенные в рекламном тексте, ответственность несет рекламодатель. Поэтому именно вы должны четко знать, что писать и использовать законно, а что — нет.





*С точки зрения судебной практики, такая реклама является ненадлежащей, а рекламодатель — нарушителем.





*Заведомая ложь, вам это подтвердит любой медик.

Почитать про юридические аспекты рекламы вы можете здесь .

Не жадничайте с инфоповодами

Одна статья — один инфоповод. Если инфоповодов больше, подготовьте несколько материалов. И получите скидку от TUT.BY.

Иначе читатель запутается в тексте и что-то упустит. Или бросит слишком хаотичный материал. Более подробно об этом мы писали вот тут .









Вычеркните все названия компании, кроме одного-двух

Не нужно вставлять название компании в каждом абзаце, как заклинание. Не поможет. И на маленькой титульной странице не надо, и на картинках к статье в виде лого.

Что поможет? Текст, который затрагивает актуальные для читателя вопросы и дает на них ответы. Сравните:









Одного-двух упоминаний компании в тексте достаточно. Все, что больше, — лишнее.

Забудьте о сенсационных заголовках

Каждый рекламодатель хочет, чтобы материал прочитали все. Поэтому иногда заказывает сенсационные заголовки ради внимания.





А в конце текста — реклама автомобилей ХХХ. При этом в лид обычно выносится какая-нибудь информация о звезде со скандальным душком.

Минус в том, что Киану Ривз обычно не имеет прямого отношения к ХХХ. И сенсация притянута за уши. В итоге — разочарование и падение градуса доверия аудитории. А еще и нарушение закона «О рекламе».

Выбор заголовка — не самое простое дело, но мы уже рассказали вам, как это делать правильно .

Разбирайтесь с текстом здесь и сейчас, а не потом

Бриф всему голова, это нужно помнить. Насколько серьезно вы отнесетесь к его заполнению, настолько адекватно копирайтер передаст информацию. Доработок минимум, все довольны.

Разбираться с текстом после его написания — лишняя трата времени. Куда проще сразу обозначить требования, ракурс, идею. Чем потом по десять раз поправлять материал.

Как заполнять бриф, чтобы ничего не забыть, можно посмотреть здесь .

Подготовьте картинки, видео для текста

Не ограничивайтесь шаблонными стоковыми фотографиями. Они бесполезны и удешевляют текст. Закажите уникальный контент: фотосессию, видеоролик, хотя бы примитивную, но по теме инфографику. Даже если дизайнер от руки нарисует в Paint картинки, это пойдет в плюс.

Или дайте копирайтеру точную наводку для поиска контента — где искать, что искать, сколько и в каких ракурсах.







О секретах классных иллюстраций мы говорим тут .

Пользуйтесь возможностями TUT.BY

Одно дело — прочитать текст, другое — перейти по форме заказа на сайт и узнать стоимость установки окон. Дайте читателю повод к целевому действию. Тем более, что на TUT.BY такая возможность есть.

Помните, что мобайл и десктоп — разные галактики

Поэтому тексты и верстка должны быть разными. На десктопе уместно много больших картинок, длинные списки, таблицы. Для мобайла все нужно ужимать и упрощать. Прятать списки под кат, фотографии урезать. Иначе просматривать ваш текст будет неудобно. А там, где неудобно, нет читателей.





Реклама — детище не только копирайтера, но и рекламодателя. Об этом нужно помнить. Поэтому заполняйте бриф, отвечайте на вопросы автора, сверяйтесь с нашей шпаргалкой. И будет вам продающий текст.