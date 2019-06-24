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Сытно и полезно: готовим много недорогих пирожков из отрубей с картошкой и грибами

25.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем совместный с сетью магазинов «Домашний» проект «Домашние рецепты». В нем мы готовим необычные и, главное, доступные блюда для разных ситуаций, а помогает нам в этом глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. Сегодняшняя задача — приготовить удобный и полезный перекус, который может пригодиться во время прогулок на свежем воздухе, поездок на природу или других путешествий. Ответ эксперта: готовим пирожки из отрубей, начиняя их картошкой, грибами и грудинкой. Получилось вкусно, а из бюджета в 15 рублей мы сохраняем сразу треть! Процесс приготовления можно увидеть в ролике ниже.

Полную версию рецепта с ценами и фотографиями смотрите на Ребенок.by.

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Продолжаем проект «Домашние рецепты», в котором готовим интересные блюда за сумму меньше 15 рублей. Сегодня делаем гору пирожков из отрубей, которые помогут не...
 
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