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Сытно и полезно: готовим много недорогих пирожков из отрубей с картошкой и грибами
Источник материала: Tut.by
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Продолжаем проект «Домашние рецепты», в котором готовим интересные блюда за сумму меньше 15 рублей. Сегодня делаем гору пирожков из отрубей, которые помогут не...
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