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Загадочная пустыня Гоби

25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Самая великая пустыня в мире, растянувшаяся более чем на тысяча шестьсот километров – это пустыня Гоби. Принято считать, что в течение очень длительного периода времени ничего не происходит на огромной территории этой пустыни – там нет ни воды, ни каких признаков жизни.

 

Неуловимый олгой-хорой

Пустыня Гоби – это пустыня тайн, загадок, пристального внимания к ней ученых, исследователей. Одна из них связана с историй метрового земляного червя, который обитает в безлюдной песчаной пустыне. Червь темно-красного цвета сам способен выкапывать для себя нору, в которой он обитает почти все время, за исключением самых жарких месяцев в году.

 
 
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Самая великая пустыня в мире, растянувшаяся более чем на тысяча шестьсот километров – это пустыня Гоби. Принято считать, что в течение очень длительного периода...
 
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