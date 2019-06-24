В Германии разбились два истребителя

Источник материала: Новости Хотимска

На северо-востоке Германии столкнулись и потерпели крушение два истребителя Eurofighter, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По данным МВД, после столкновения один из самолетов упал в лесу рядом с населенным пунктом Ябель, второй — на расстоянии примерно 10 км от него, недалеко от поселка Носсентинер-Хютте.

Пилоты катапультировались, ведутся их поиски. Причины инцидента неизвестны, полиция занимается расследованием.