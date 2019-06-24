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В Германии разбились два истребителя
25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На северо-востоке Германии столкнулись и потерпели крушение два истребителя Eurofighter, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
По данным МВД, после столкновения один из самолетов упал в лесу рядом с населенным пунктом Ябель, второй — на расстоянии примерно 10 км от него, недалеко от поселка Носсентинер-Хютте.
Пилоты катапультировались, ведутся их поиски. Причины инцидента неизвестны, полиция занимается расследованием.
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На северо-востоке Германии столкнулись и потерпели крушение два истребителя Eurofighter, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. По данным МВД, после...
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