Правительство расширило перечень заготовителей для предоставления субсидий

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси расширен перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 июня 2019 года №408, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В перечень внесены открытые акционерные общества «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт», «Бобруйский завод растительных масел» и «Климовичский комбинат хлебопродуктов».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось ранее, перечень заготовителей определен постановлением Совета Министров от 18 марта 2019 года №168. Субсидии предназначены на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для расчетов за сельхозпродукцию, которая поставляется для республиканских госнужд. В списке значится 108 организаций.