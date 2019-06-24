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Правительство расширило перечень заготовителей для предоставления субсидий

25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси расширен перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 июня 2019 года №408, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В перечень внесены открытые акционерные общества «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт», «Бобруйский завод растительных масел» и «Климовичский комбинат хлебопродуктов».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось ранее, перечень заготовителей определен постановлением Совета Министров от 18 марта 2019 года №168. Субсидии предназначены на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для расчетов за сельхозпродукцию, которая поставляется для республиканских госнужд. В списке значится 108 организаций.

 
 
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В Беларуси расширен перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками...
 
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