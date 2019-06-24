ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маршрутчика, который попал в смертельное ДТП на М6, приговорили к шести годам колонии

25.06.2019 09:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24 июня суд Воложинского района огласил приговор водителю маршрутки, который осенью прошлого года вез пассажиров из Минска в Гродно, не заметил, что из-за ремонта дорога меняет направление, и попал в ДТП. В аварии погибли два человека, еще 13 получили травмы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2018 года, около 19.40. 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, на 74-м километре дороги М6 Минск — Гродно, где производилась реконструкция трассы и на проезжей части было изменено направление движения, не учел складывающуюся дорожную обстановку и столкнулся с разделительным бетонным ограждением.


Фото: Валер Мінец, Facebook.com

В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, женщина на 5-м месяце беременности, с травмами различного характера были госпитализированы.

Водителю была оказана медицинская помощь, после чего его взяли под стражу.

«Спешил и превышал скорость». Судят маршрутчика, который на М6 попал в смертельное ДТП

Суд Воложинского района признал виновным 46-летнего водителя-ипэшника в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, причинении тяжких и менее тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 317 УК Беларуси). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет.

Также обвиняемый должен возместить в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огласили приговор водителю маршрутки, который осенью прошлого года вез пассажиров из Минска в Гродно, не заметил, что из-за ремонта дорога меняет направление, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сытно и полезно: готовим много недорогих пирожков из отрубей с картошкой и грибами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • белые летние кроссовки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика