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Сергей Рутенко: белорусы играют в "финале четырех" Лиги чемпионов, а у нас мест им не нашлось

25.06.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прославленный белорусский гандболист Сергей Рутенко на заседании исполкома БФГ объяснил, почему выступает против отмены легионерского лимита в мужском чемпионате Беларуси. Позже Рутенко сложил с себя полномочия заместителя председателя БФГ.



- В связи с тем, что у меня могут брать интервью и спрашивать мнение, не хочу никого обманывать и считаю должным объяснить позицию. Не готовился, ничего не писал... Топ-клубы любой страны, помимо своих собственных, представляют в первую очередь национальные интересы. За годы карьеры я не попал ни в один клуб, будучи слабее домашнего гандболиста. Сегодня, к сожалению, такая практика существует. Имею в виду, что белорусы играют в "финале четырех" Лиги чемпионов, а у нас мест им не нашлось. 

Можно взять для примера сильные чемпионаты Испании, Германии, Франции. Многие команды могут позволить себе хороших иностранцев, и домашние гандболисты играют во внутреннем чемпионате. Если таковой возможности нет (как в той же Словении), в чемпионате ограничивается количество легионеров. Чтобы были спортивные задор, накал и интерес и не было перекосов, когда один клуб в разы сильнее другого. Когда такое происходит (негативный пример — Испания после кризиса), случается падение национальной команды. Словенцы выиграли свои медали, когда чемпионат стал ровным. 

У нас эти перекосы существуют — могу их и дальше перечислять. Со стороны представителей брестского клуба есть претензии, что у нас слабый чемпионат. При этом Шиловичу, Никуленкову не нашлось места в Бресте, вместо них пришли люди, которые — сугубо мое мнение — слабее. Мы должны регулировать ситуацию. Нам важны интересы сборной и чемпионата. Если мы оставим определенное количество легионеров, останется и интрига.


 
Теги: Брест
 
 
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Прославленный белорусский гандболист Сергей Рутенко на заседании исполкома БФГ объяснил, почему выступает против отмены легионерского лимита в мужском...
 
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