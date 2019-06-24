







- В связи с тем, что у меня могут брать интервью и спрашивать мнение, не хочу никого обманывать и считаю должным объяснить позицию. Не готовился, ничего не писал... Топ-клубы любой страны, помимо своих собственных, представляют в первую очередь национальные интересы. За годы карьеры я не попал ни в один клуб, будучи слабее домашнего гандболиста. Сегодня, к сожалению, такая практика существует. Имею в виду, что белорусы играют в "финале четырех" Лиги чемпионов, а у нас мест им не нашлось.





Можно взять для примера сильные чемпионаты Испании, Германии, Франции. Многие команды могут позволить себе хороших иностранцев, и домашние гандболисты играют во внутреннем чемпионате. Если таковой возможности нет (как в той же Словении), в чемпионате ограничивается количество легионеров. Чтобы были спортивные задор, накал и интерес и не было перекосов, когда один клуб в разы сильнее другого. Когда такое происходит (негативный пример — Испания после кризиса), случается падение национальной команды. Словенцы выиграли свои медали, когда чемпионат стал ровным.





У нас эти перекосы существуют — могу их и дальше перечислять. Со стороны представителей брестского клуба есть претензии, что у нас слабый чемпионат. При этом Шиловичу, Никуленкову не нашлось места в Бресте , вместо них пришли люди, которые — сугубо мое мнение — слабее. Мы должны регулировать ситуацию. Нам важны интересы сборной и чемпионата. Если мы оставим определенное количество легионеров, останется и интрига.



