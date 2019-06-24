Бизнес получил возможность все высказать белорусской таможне

У бизнеса, который так или иначе соприкасается с белорусской таможней, накопилось много претензий в ГТК. Претензии копились годами, десятилетиями, но практически не решались, так как не было диалога с ведомством Жалобы, обращения в суд - все это практически не имело никакого воздействия на таможню, мерилом эффективной деятельности которой был в основном один показатель - объем поступлений в бюджет. О том, какой вред таможня порой наносит белорусскому бизнесу и экономике страны в целом, никто особо не задумывался. И вот, наконец, ОКС добрались и до ГТК.





Как сказано в документе, основными задачами консультативного органа являются: установление и поддержание официальных отношений консультативного характера между таможенными органами и заинтересованными лицами.





Решения консультативного органа, направленные на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования, принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые размещаются на едином интернет-портале таможенных органов.









Ежедневник , - если закрыть глаза на то обстоятельство, что решения ОКС будут направлены "на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования". Об интересах бизнеса, о создании благоприятной бизнес-среды, привлекательного инвестиционного климата в стране, даже о директивах президента - обо всем этом ни слова. Вроде все понятно и во многом даже правильно, пишет, - если закрыть глаза на то обстоятельство, что решения ОКС будут направлены "на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования". Об интересах бизнеса, о создании благоприятной бизнес-среды, привлекательного инвестиционного климата в стране, даже о директивах президента - обо всем этом ни слова.





Получается, что бизнес вроде и получит возможность высказать свое мнение, предложить какие-то инициативы, но все они должны быть направлены исключительно на повышение эффективности таможенного контроля. Какой-то странный совет получается.





В Беларуси ОКСы уже во многих ведомствах себя не оправдали. Представителей бизнеса вроде и слушают, даже соглашаются, вносят правки в проекты нормативных актов, но топом все равно делают все по-своему. Так было и с обсуждением Налогового кодекса и с проектом указа президента о риелторской деятельности и по многим другим документам. Процесс принятия мнения общественности представителями государственных органов проходит в буквальном смысле со крипом. И хотя до полноценного взаимодействия еще ой как далеко, бизнес рад и тому, что его хотя бы слушают и даже где-то воплощают в жизнь отдельные предложения.





Как пойдет процесс работы ОКС при ГТК - покажет время. Но пока, с учетом опыта работы угих ОКС, преобладает скепсис. Ведь это таможня...



