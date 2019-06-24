Ледники Эльбруса стали таять втрое быстрее

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"Ледниковая система Эльбруса реагирует на современные климатические изменения. Признаки сокращения ледяного покрова на кавказском вулкане можно заметить даже невооруженным глазом", - отмечает заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.





Как установили ученые, при относительно малом изменении площади ледников (-11%) их объем уменьшился на 1,5 куб. км, что составляет 23% от общей величины. Сокращение массы прослеживается на всех ледниках Эльбруса ниже отметки 4,5 тыс. м (скалы Пастухова).





"Понижение поверхности достигает 80 м на языках отдельных ледников при среднем значении 12 м. Небольшие низкорасположенные ледники теряют массу наиболее интенсивно. Ледник Ирикчат потерял за 20 лет 47% объема и может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия", - считают исследователи.





При этом Эльбрус является крупнейшим ледниковым кластером. Объем ледников составляет 10% от всего льда на Кавказе (около 5 куб. км).









"Темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с предыдущим периодом 1957-1997 годов. Такое усиление деградации ледников происходит из-за повышения летней температуры воздуха (0,5-0,7 градуса за 30 лет), а также за счет увеличения поступающей коротковолновой (солнечной) радиации", - заключили в институте.



