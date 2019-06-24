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Минфин видит социальные риски включения дорожного сбора в цену топлива
Источник материала: Партизан
Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость, передает
«Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче», — отметил министр финансов Максим Ермолович.
По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно разделить, кто заправляется — водитель легкового или грузового автомобиля, используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. «Да, он через топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды товаров и услуг больше», — заметил Максим Ермолович.
Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. «Стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет свою цену, — ответил Максим Ермолович. — Платить придется, только по какому механизму? Уменьшить ставку — значит снизить расходы на дорожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный».
Ранее также обсуждалась возможность привязать оплату налога к страховке, отслеживать оплату через систему видеомониторинга дорожного потока. «Таким образом те, кто не платит, неотвратимо получали бы наказание, — сказал Максим Ермолович. — Но эта система не реализована, поскольку развернулась жаркая дискуссия».
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Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость, передает БЕЛТА. В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного...
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