Минфин видит социальные риски включения дорожного сбора в цену топлива

По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно разделить, кто заправляется — водитель легкового или грузового автомобиля, используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. «Да, он через топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды товаров и услуг больше», — заметил Максим Ермолович.









Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. «Стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет свою цену, — ответил Максим Ермолович. — Платить придется, только по какому механизму? Уменьшить ставку — значит снизить расходы на дорожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный».





Ранее также обсуждалась возможность привязать оплату налога к страховке, отслеживать оплату через систему видеомониторинга дорожного потока. «Таким образом те, кто не платит, неотвратимо получали бы наказание, — сказал Максим Ермолович. — Но эта система не реализована, поскольку развернулась жаркая дискуссия».