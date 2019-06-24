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Чехия сообщила об увеличении доли грязной нефти в южной ветке "Дружбы"

25.06.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Увеличение содержания загрязняющих веществ вновь было отмечено в нефти, поступающей из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии. Об этом в понедельник сообщило агентство СTK со ссылкой на информацию от источников, которую подтвердил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

По словам чешского вице-премьера, повышение содержания загрязняющих веществ в нефти в трубопроводе "Дружба" было отмечено на границе Украины и Словакии. В настоящий момент по "Дружбе" в Чехию поступает чистая нефть, отметил он. По его словам, потребуется по меньшей мере два дня, чтобы нефть с повышенным содержанием загрязняющих веществ могла достичь территории Чехии по нефтепроводу.

Агентство CTK не сообщает, насколько велика степень загрязнения нефти.

В свою очередь агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу национального Управления госрезервов Чехии Павела Швагра, что нефтехимический холдинг Unipetrol прекратил принимать для переработки нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба", из-за опасности загрязнения хлоридами.


В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами, транзит был приостановлен. Поставки кондиционной нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Позднее был восстановлен транзит через Белоруссию нефти в направлении Украины и Польши. Российская нефть, соответствующая стандартам, поступила в Чехию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 27 мая.

Как сообщила в четверг польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN, ей пришлось на несколько часов приостановить прокачку нефти по своему участку в связи обнаружением превышения в содержании нефти органических хлоридов. Сейчас поставки возобновлены.


 
 
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Увеличение содержания загрязняющих веществ вновь было отмечено в нефти, поступающей из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии....
 
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