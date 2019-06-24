Водитель на М6 сбил волка: «В чем смысл ограды от зверей, если они выходят на трассу там, где она заканчивается?»

«Животное выбежало из поля пшеницы по откосу, как будто на полусогнутых лапах, — сообщил подробности мужчина. — Поначалу было неясно: то ли собака, то ли волк. Все произошло настолько мгновенно, что и вариантов для маневров не было, только сбивать. После удара остановился. На дороге — волчица. От удара погибла на месте сразу. Передняя часть машины развалена. К счастью, никто из людей не пострадал».





«Я вызвал ГАИ, инспекторы не скрывали: в этом месте часто выбегают дикие звери. Но аварию с волком они видели впервые за свою жизнь, — описал развитие ситуации Владимир. — Мою семью любезно согласился подвезти домой в Минск мужчина на Mercedes — спасибо ему. Позже на место происшествия прибыли сотрудники лесхоза. Волков оказалось два — второй долго бегал вокруг, суетно искал погибшую волчицу. Скорее всего, его застрелили».









«Парадокс в том, что ДТП случилось сразу после того, как я проехал участок трассы с ограждением вдоль трассы от диких зверей, — резюмирует водитель. — Если ставить ограждение, то на длительном протяжении, желательно на всем. Какой смысл его прерывать, если зверь просто обойдет забор со стороны и пойдет через дорогу там, где ограда заканчивается? Водителей могу предупредить, что именно таким местом является 150-й километр гродненской трассы М6».