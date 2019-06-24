В Минск для участия в параде в честь Дня независимости прибыли китайские военные

Китайские военнослужащие приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими.





Как сообщалось, в параде примут участие 300 российских военнослужащих. Приглашены представители войск еще семи иностранных государств, они будут представлены парадными расчетами и знаменными группами.





Парад в ознаменование Дня Независимости Беларуси начнется в 21.00. Кроме нескольких тысяч военнослужащих в параде 3 июля будет задействовано более 300 единиц боевой техники. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершат военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил.