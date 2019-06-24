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В Минск для участия в параде в честь Дня независимости прибыли китайские военные
Источник материала: Партизан
По приглашению белорусской стороны в Минск для участия в военном параде, посвященном празднованию Дня Независимости Беларуси, прибыл парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая, сообщили
Китайские военнослужащие приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими.
Как сообщалось, в параде примут участие 300 российских военнослужащих. Приглашены представители войск еще семи иностранных государств, они будут представлены парадными расчетами и знаменными группами.
Парад в ознаменование Дня Независимости Беларуси начнется в 21.00. Кроме нескольких тысяч военнослужащих в параде 3 июля будет задействовано более 300 единиц боевой техники. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершат военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил.
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По приглашению белорусской стороны в Минск для участия в военном параде, посвященном празднованию Дня Независимости Беларуси, прибыл парадный расчет почетного...
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