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Легкая атлетика. Бывшего президента IAAF обвиняют в сокрытии допинга россиян

25.06.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламине Диак предстанет перед судом во Франции. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег.

Также Диака обвиняют в том, что он помогал скрывать положительные допинг-тесты российских спортсменов в обмен на взятки.

Диак занимал пост главы IAAF с 1999 по 2015 годы. 

В постановлении о судебном разбирательстве говорится, что отмена санкций в обмен на деньги была согласована с Валентином Балахничевым, бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Балахничеву, бывшему тренеру сборной России по легкой атлетике Алексею Мельникову, советнику Ламине Диака Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопинговой службы IAAF Габриэлю Долле также предъявлены обвинения.

Балахничев и Мельников до настоящего времени отказывались сотрудничать со следствием и не были допрошены. В марте 2019 года французские власти выдали ордер на их арест. 
 

 
 
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Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламине Диак предстанет перед судом во Франции. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании...
 
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