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Легкая атлетика. Бывшего президента IAAF обвиняют в сокрытии допинга россиян
Источник материала: Партизан
Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламине Диак предстанет перед судом во Франции. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег.
Также Диака обвиняют в том, что он помогал скрывать положительные допинг-тесты российских спортсменов в обмен на взятки.
Диак занимал пост главы IAAF с 1999 по 2015 годы.
В постановлении о судебном разбирательстве говорится, что отмена санкций в обмен на деньги была согласована с Валентином Балахничевым, бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Балахничеву, бывшему тренеру сборной России по легкой атлетике Алексею Мельникову, советнику Ламине Диака Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопинговой службы IAAF Габриэлю Долле также предъявлены обвинения.
Балахничев и Мельников до настоящего времени отказывались сотрудничать со следствием и не были допрошены. В марте 2019 года французские власти выдали ордер на их арест.
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Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламине Диак предстанет перед судом во Франции. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании...
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