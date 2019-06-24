Легкая атлетика. Бывшего президента IAAF обвиняют в сокрытии допинга россиян

Также Диака обвиняют в том, что он помогал скрывать положительные допинг-тесты российских спортсменов в обмен на взятки.





Диак занимал пост главы IAAF с 1999 по 2015 годы.





В постановлении о судебном разбирательстве говорится, что отмена санкций в обмен на деньги была согласована с Валентином Балахничевым, бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).





Балахничеву, бывшему тренеру сборной России по легкой атлетике Алексею Мельникову, советнику Ламине Диака Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопинговой службы IAAF Габриэлю Долле также предъявлены обвинения.





Балахничев и Мельников до настоящего времени отказывались сотрудничать со следствием и не были допрошены. В марте 2019 года французские власти выдали ордер на их арест.



