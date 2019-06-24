В Беларуси готовится праздничная амнистия: коррупционеров она не коснется

БЕЛТА . Об этом сообщила журналистам начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД полковник внутренней службы Жанна Батурицкая, передает





Традиционно предлагается освободить лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями.





Отдельной категории осужденных предусмотрено сокращение срока на один год, а несовершеннолетним — на два года.









Амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Предлагается не распространять амнистию на тех, кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасным рецидивистам.









Предполагается также, что амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определенные категории преступлений. Среди них преступления против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.