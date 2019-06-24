Глава Россельхознадзора считает, что Беларусь политизирует продуктовые запреты

"Еврорадио" . По его словам, белорусские чиновники политизируют вопрос санкций, чтобы повысить свой авторитет в государстве. Если бы они занимались наведением порядка, то пользы было бы больше, добавил Данкверт. Глава Россельхознадзора утверждает, что по вопросам санкций против белорусских продуктов ему приходится контактировать в том числе и с белорусскими дипломатами, передает





Также чиновник пожаловался на закрытость информации в Беларуси: "Вот мы не можем у белорусских коллег посмотреть систему раннего оповещения в электронном виде, что они нашли и куда это пошло. А они у нас могут посмотреть. Белорусские коллеги имеют доступ к лабораторной системе "Веста", где все действия: кто брал пробу, в которой лаборатории проводил, который лаборант, какие методики, в какое время — все записано".









Упомянул Данкверт и поставки через Беларусь украинских продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. По его словам, "украинская белково-жировая продукция", привезенная в количестве минимум 100-120 тысяч тонн, причинила российскому рынку "миллиардный ущерб". В том числе почти обвалила российский молочный рынок.