ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Россельхознадзора считает, что Беларусь политизирует продуктовые запреты

25.06.2019 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь политизирует санкции, которые Россия вводит против ее продуктов. Такое мнение глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал в интервью на телеканале НТВ.

По его словам, белорусские чиновники политизируют вопрос санкций, чтобы повысить свой авторитет в государстве. Если бы они занимались наведением порядка, то пользы было бы больше, добавил Данкверт. Глава Россельхознадзора утверждает, что по вопросам санкций против белорусских продуктов ему приходится контактировать в том числе и с белорусскими дипломатами, передает "Еврорадио".

Также чиновник пожаловался на закрытость информации в Беларуси: "Вот мы не можем у белорусских коллег посмотреть систему раннего оповещения в электронном виде, что они нашли и куда это пошло. А они у нас могут посмотреть. Белорусские коллеги имеют доступ к лабораторной системе "Веста", где все действия: кто брал пробу, в которой лаборатории проводил, который лаборант, какие методики, в какое время — все записано".


Упомянул Данкверт и поставки через Беларусь украинских продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. По его словам, "украинская белково-жировая продукция", привезенная в количестве минимум 100-120 тысяч тонн, причинила российскому рынку "миллиардный ущерб". В том числе почти обвалила российский молочный рынок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь политизирует санкции, которые Россия вводит против ее продуктов. Такое мнение глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал в интервью на телеканале...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Минске велогонка: как будут закрывать движение по улицам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика