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Сегодня в Минске велогонка: как будут закрывать движение по улицам

25.06.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ограничения коснутся не только центра.

Сегодня в Минске будет закрыто движение всех видов транспорта на части улиц в центре города. Ограничения вводятся с 8:00 до ориентировочно 15:30 в связи с проведением велогонки Вторых Европейских игр, пишет reform.by

Велогонка пройде по маршруту ул.Интернациональная – ул.Я.Купалы – ул.Куйбышева – ул.Пашкевич – ул.Богдановича – ул.Сторожевская (разворот перед перекрестком ул.Сторожевская – ул.Коммунистическая) – ул.Сторожевская – ул.Богдановича – ул.Немига – ул.Романовская Слобода – ул.Кальварийская – ул.Тимирязева (разворот на перекрестке ул.Тимирязева – ул.Л.Украинки) – ул.Тимирязева – ул.Кальварийская – ул.Романовская Слобода – ул.Немига – ул.Богдановича – ул.Я.Купалы (поворот на второй круг на ул.Куйбышева) – ул.Интернациональная.


Однако ГАИ будет перенаправлять транспорта еще на подъездах к центру города. Будет ограничиваться движение на проспекте Дзержинского в сторону центра города в районе развязки с проспектом Жукова – транспорт будет перенаправляться на второе транспортное кольцо. Точно также на второе кольцо будет отправляться транспорт с улицы Притыцкого. Его будут направлять на пр-т Пушкина, либо в направлении ул.Орловской, либо в направлении ул.Аэродромной. В случае большого потока будут закрывать съезды на проспект Победителей, а также с МКАД на Победителей и улицу Тимирязева.



 
Теги: Минск
 
 
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