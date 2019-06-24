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Беларусь и Польша построят новый мост через Буг
Источник материала: Партизан
Он появится на переходе Домачево-Словатичи.
Беларусь и Польша намерены построить новый мост через Западный Буг. Президент нашей страны одобрил проект межправительственного соглашения о его строительстве.Соответствующий указ №243 от 21 июня сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Мост будет построен на пограничном переходе Домачево-Словатичи. На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
Это уже второй текст договора, который одобряется президентом. Первый раз он одобрил соглашение в декабре прошлого года.
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Он появится на переходе Домачево-Словатичи.
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