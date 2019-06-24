Беларусь и Польша построят новый мост через Буг

Беларусь и Польша намерены построить новый мост через Западный Буг. Президент нашей страны одобрил проект межправительственного соглашения о его строительстве.Соответствующий указ №243 от 21 июня сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Мост будет построен на пограничном переходе Домачево-Словатичи. На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.



