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Беларусь продолжает проигрывать России в медальном зачете Европейских игр
Источник материала: Партизан
У нашей сборной 38 медалей.
Беларусь сохраняет второе место в медальном зачете Вторых Европейских игр. Она продолжает проигрывать России.
У Беларусской сборной 38 медалей: 11 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых.
У россиян 48 медалей: 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
Третье место вернула себе Грузия. У нее шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.
Всего медали уже завоевали 35 сборных.
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У нашей сборной 38 медалей.
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