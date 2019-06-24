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Беларусь продолжает проигрывать России в медальном зачете Европейских игр

25.06.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У нашей сборной 38 медалей.

Беларусь сохраняет второе место в медальном зачете Вторых Европейских игр. Она продолжает проигрывать России.
 
У Беларусской сборной 38 медалей: 11 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых.
У россиян 48 медалей: 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Третье место вернула себе Грузия. У нее шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.

Всего медали уже завоевали 35 сборных.


 
 
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