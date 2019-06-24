Беларусь продолжает проигрывать России в медальном зачете Европейских игр

Беларусь сохраняет второе место в медальном зачете Вторых Европейских игр. Она продолжает проигрывать России.

У Беларусской сборной 38 медалей: 11 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых.

У россиян 48 медалей: 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.





Третье место вернула себе Грузия. У нее шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.





Всего медали уже завоевали 35 сборных.



