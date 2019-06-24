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ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

25.06.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

"118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы... Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора", - написала Геращенко.

 
 
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной...
 
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