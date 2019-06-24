Так, полностью снят запрет с посещения лесов в Гродненской области. В Витебской области запрещено посещать леса лишь в Верхнедвинском, Россонском и Витебском районах, в Могилевской – в Мстиславском и Краснопольском.
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В Беларуси снят запрет на посещение лесов во многих районах
25.06.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Так, полностью снят запрет с посещения лесов в Гродненской области. В Витебской области запрещено посещать леса лишь в Верхнедвинском, Россонском и Витебском районах, в Могилевской – в Мстиславском и Краснопольском.
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Это следует из карты запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь, представленной Министерством лесного хозяйства нашей страны.
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