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В Беларуси снят запрет на посещение лесов во многих районах

25.06.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси снят запрет на посещение лесов во многих районах
Фото из открытых источников

Так, полностью снят запрет с посещения лесов в Гродненской области. В Витебской области запрещено посещать леса лишь в Верхнедвинском, Россонском и Витебском районах, в Могилевской – в Мстиславском и Краснопольском.

Нельзя заходить в леса Брестской области, а также в леса большинства районов Минской и Гомельской областей. 

В Беларуси снят запрет на посещение лесов во многих районах
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Это следует из карты запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь, представленной Министерством лесного хозяйства нашей страны.
 
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