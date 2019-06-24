В России МТС сменил логотип впервые за 13 лет

Источник материала: Tut.by

Мобильный оператор МТС в России представил новый логотип и слоган — «Быть лучше каждый день». Они будут использоваться в рекламе и цифровых продуктах с июня 2019 года, пишет vc.ru.

Обновленный визуальный стиль должен показать, что сегодня оператор предлагает не только услуги мобильной связи, но и другие сервисы: финтех-продукты на базе «МТС Банка», технологии «умного» дома МТС Home, телемедицинский сервис SmartMed и другие, пояснили в компании.

Обновлять оформление салонов компания планирует при плановой замене вывесок и открытии новых точек, логотипы на оборудовании и цифровые продукты будут меняться при новых закупках и релизах. Расходы на ребрендинг в МТС не раскрывают.

МТС разработал новый визуальный стиль вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Первая рекламная кампания с новым брендингом стартовала 24 июня 2019 года. Ее лицом остался актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС, уточняет РБК.

Предыдущий слоган компании — «Мы знаем, ты можешь!» — использовался с 2015 года. В апреле 2018 года МТС провела экспериментальный ребрендинг в соцсетях — компания поменяла логотип и шрифты в Instagram, «ВКонтакте» и на YouTube.

Ждут ли подобные изменения МТС в Беларуси, пока не известно.