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Вачовски вернутся в «Матрицу». Что известно о перезапуске культового фильма

25.06.2019 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вачовски вернутся в «Матрицу». Что известно о перезапуске культового фильма
«Матрица», 1999 г. © / www.globallookpress.com

Сестры Вачовски снимут еще одну «Матрицу» – эта новость могла бы поразить кого угодно, а не только поклонников Нео, Морфеуса и Тринити. Правда, за двадцать лет, что прошли с премьеры первого фильма, перезапуски или простые продолжения известных франшиз случались регулярно и не всегда с положительным результатом. Так что и к возвращению Вачовски в «Матрицу» стоит пока что отнестись с известной долей скепсиса. И не только потому, что этот проект может и не состояться.

Когда начнутся съемки?

Портал Discussing Film, который посвящен кино и всему, с ним связанному, опубликовал – со ссылкой на анонимные источники – информацию о том, что сестры Лана и Лилли Вачовски будут режиссерами четвертого полнометражного фильма из серии «Матрица». Проект полностью засекречен, он носит рабочее название «Project Ice Cream» («Мороженое»), а его съемки, по данным издания, планируются на начало 2020 года – то есть премьера фильма (о чем бы он ни был) намечена, скорее всего, на 2021-й. Сейчас полным ходом идет набор съемочной группы, а одним из уже известных членов команды станет художник Хью Бэйтап, который работал на трех предыдущих «Матрицах».

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Что за «Матрица»?

Фильм 1999 года рассказывал про мир будущего, в котором разумные машины использовали людей в качестве батареек, а взамен разрешали им жить обычной жизнью в виртуальной реальности. Например, главный герой картины, Томас Андерсон (Киану Ривз), ходил на скучную работу и иногда нарушал закон. Но однажды Томаса нашли лидеры сопротивления – Морфеус (Лоуренс Фишборн) и Тринити (Керри-Энн Мосс) – и заявили, что он Избранный по имени Нео, которому под силу освободить человечество.

«Матрицу» придумали и сняли тогда еще братья Вачовски (сестрами они стали уже позже, после операций по изменению пола). У картины были приличные кассовые сборы ($463 млн), четыре «Оскара» (правда, технических), положительные отзывы критиков и почти моментально полученный культовый статус. Всё это повлекло создание двух продолжений («Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция»), которые завершили историю Нео и, как тогда казалось, историю Матрицы. Впрочем, выходили различные короткометражки, комиксы и компьютерные игры, но ни они, ни сиквелы не добрались до популярности самой первой части.

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Зачем нужно продолжение?

Как уже было сказано, продолжения и ремейки сейчас везде. Например, Марвеловская киновселенная – это одна большая история в двадцати с лишним (пока что) фильмах. Вышла еще одна трилогия «Звездных войн» и уже задумана следующая. Намечаются продолжения «Рэмбо» и приключений знаменитого археолога Индианы Джонса. И это не говоря уже о единичных случаях вроде ремейка, например, фантастического боевика «Вспомнить всё», который без Арнольда Шварценеггера оказался никому не нужен.

На этом фоне продюсеры были просто обязаны вспомнить и о «Матрице». Они и вспомнили – первые сообщения о возможном четвертом фильме появились два года назад. По некоторым данным, сценарий должен писать Зак Пенн («Мстители», «Первому игроку приготовиться»), а на главную роль планировался чернокожий актер Майкл Б. Джордан, который удачно подхватил у Сильвестра Сталлоне франшизу «Рокки» (теперь она называется «Крид») и сыграл злодея в марвеловском кинокомиксе «Черная пантера». Никакого Киану Ривза в четвертой части, судя по всему, не планировалось.

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Сестер Вачовски тоже упоминали применительно к этому проекту. В мае этого года каскадер и режиссер Чад Стахелски (он был дублером Ривза в «Матрицах», а сейчас известен как постановщик трех фильмов серии «Джон Уик») в интервью радостно рассказал, что Вачовски вернутся в свой самый знаменитый проект и что он готов им помочь, стоит только позвать. А теперь эту информацию подтвердило и издание Discussing Film.

Но отметим, что пока что поклонникам Вачовски и «Матрицы» радоваться рано. Официального подтверждения сообщениям сайта нет, а ведущие голливудские издания пока молчат. Впрочем, возвращение Вачовски в мир «Матрицы» – это то, во что хочется верить, пусть даже это и окажется неправдой.

 
Теги: Новости
 
 
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Сестры Вачовски могут снять четвертую часть «Матрицы» – без Киану Ривза, но с Майклом Б. Джорданом.
 
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