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В «Белнефтехиме» сообщили, как будут меняться цены на топливо

25.06.2019 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Белнефтехиме» сообщили, как будут меняться цены на топливо
Фото из открытых источников

Об этом рассказала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана ГУРИНА в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«Подходы к установлению цен на топливо могут в перспективе претерпеть изменения, в том числе не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, но концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения», - слова Светланы Гуриной приводит БЕЛТА.

Отмечается, что цена нефти имеет высокую волатильность. Одномоментное резкое повышение цен больно ударило бы по кошелькам потребителей.

На данном этапе, по словам эксперта, выработан наиболее отвечающий интересам производителей и покупателей механизм. Это еженедельная индексация цены на нефтепродукты на копейку в зависимости от изменения основных ценообразующих факторов - стоимости нефти, курса национальной валюты к доллару, налоговой нагрузки. 

В «Белнефтехиме» сообщили, как будут меняться цены на топливо
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Теги: Курсы валют
 
 
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Ведомство продолжит придерживаться политики поэтапного изменения цен на топливо.
 
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