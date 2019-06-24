В «Белнефтехиме» сообщили, как будут меняться цены на топливо

Об этом рассказала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана ГУРИНА в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«Подходы к установлению цен на топливо могут в перспективе претерпеть изменения, в том числе не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, но концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения», - слова Светланы Гуриной приводит БЕЛТА .

Отмечается, что цена нефти имеет высокую волатильность. Одномоментное резкое повышение цен больно ударило бы по кошелькам потребителей.