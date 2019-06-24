Лунный календарь садовода и огородника с 25 июня по 8 июля

Источник материала: Аргументы и факты

С 25 июня (5.38) по 27 июня (16.32)

Луна в Овне

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных.

С 27 июня (16.32) по 30 июня (0.09)

Луна в Тельце

Летний посев овощных. Деление, посадка и пересадка овощных и цветочных травянистых многолетников. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Летняя обрезка декоративных кустарников.

С 1 июля (0.09) по 2 июля (4.24)

Луна в Близнецах

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных.

Со 2 июля (4.24) по 4 июля (6.19)

Луна в Раке

2 июля новолуние в 22.16 и полное солнечное затмение

Дни новолуния – только лёгкий уход за почвой и растениями, исключая полив.

С 4 июля (6.19) по 6 июля (7.25)

Луна во Льве

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных. Закладка нового газона.

С 6 июля (7.25) по 8 июля (9.07)

Луна в Деве

Посадка контейнерных растений. Летняя обрезка кустарников и размножение их зелёными черенками и отводками. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.