Лунный календарь садовода и огородника с 25 июня по 8 июля

С 25 июня (5.38) по 27 июня (16.32)
Луна в Овне
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных.
С 27 июня (16.32) по 30 июня (0.09)
Луна в Тельце
Летний посев овощных. Деление, посадка и пересадка овощных и цветочных травянистых многолетников. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Летняя обрезка декоративных кустарников.
С 1 июля (0.09) по 2 июля (4.24)
Луна в Близнецах
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных.
Со 2 июля (4.24) по 4 июля (6.19)
Луна в Раке
2 июля новолуние в 22.16 и полное солнечное затмение
Дни новолуния – только лёгкий уход за почвой и растениями, исключая полив.
С 4 июля (6.19) по 6 июля (7.25)
Луна во Льве
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных. Закладка нового газона.
С 6 июля (7.25) по 8 июля (9.07)
Луна в Деве
Посадка контейнерных растений. Летняя обрезка кустарников и размножение их зелёными черенками и отводками. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.