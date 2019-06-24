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Kia готовит недорогой семиместный компактвэн на платформе Hyundai Creta
Источник материала: Tut.by
Корейская компания намерена расширить модельный ряд за счет нового однообъемника, в основу которого ляжет платформа недавно представленного в Индии кроссовера
О планах по выпуску новой модели во время презентации Seltos журналистам издания
Если проекту нового MPV в итоге дадут зеленый свет, то он получит семь посадочных мест и будет выпускаться на том же заводе в индийском Андра Прадеш, где сейчас налаживается сборка Seltos. В ряду Kia будущая новинка могла бы встать на ступеньку ниже модели Carens, а кроме Индии компактвэн планируется поставлять и на другие развивающиеся рынки. Более подробной информации о машине, включая сроки рыночного дебюта, в Kia пока не предоставили.
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Kia намерена расширить модельный ряд за счет нового однообъемника, в основу которого ляжет платформа недавно представленного в Индии кроссовера Seltos.
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