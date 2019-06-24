Kia готовит недорогой семиместный компактвэн на платформе Hyundai Creta

Источник материала: Tut.by

Корейская компания намерена расширить модельный ряд за счет нового однообъемника, в основу которого ляжет платформа недавно представленного в Индии кроссовера Seltos . Напомним, что эта модель является техническим близнецом известной нам Hyundai Creta и в следующем году появится на рынке ТС.





О планах по выпуску новой модели во время презентации Seltos журналистам издания Autocar India рассказал президент и генеральный директор Kia Хан Ву Пак. В настоящее время компания только начинает экспансию на рынке Индии и платформа Seltos, по словам Ву Пака, будет в итоге использована для расширения модельного ряда Kia в этой стране.

Если проекту нового MPV в итоге дадут зеленый свет, то он получит семь посадочных мест и будет выпускаться на том же заводе в индийском Андра Прадеш, где сейчас налаживается сборка Seltos. В ряду Kia будущая новинка могла бы встать на ступеньку ниже модели Carens, а кроме Индии компактвэн планируется поставлять и на другие развивающиеся рынки. Более подробной информации о машине, включая сроки рыночного дебюта, в Kia пока не предоставили.