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«Самая высокооплачиваемая певица России» - о налогах в Австрии, голубоглазых белорусах и драниках

25.06.2019 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу в Минске стартовали II Европейские игры. На стадионе «Динамо» их открывали не только чиновники и спортсмены, но и звезды мировой оперы семейная пара Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. TUT.BY успел немного поговорить с артистами о нехватке свободного времени, о рейтинге Forbes, который два года назад возглавила Анна, а еще об одежде из масс-маркета, Gucci и драниках.

«Больше всего лайков в Instagram набрал пост с пирожками»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 22 Июн 2019 в 3:12 PDT

Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Минске 25 октября. КУПИТЬ БИЛЕТ

С Юсифом и Анной мы встречаемся в гостинице «Пекин» после их саунд-чека на «Динамо». До концерта еще много времени, а значит, что есть время пообщаться с журналистами. Тем более что в октябре у пары сольный концерт в Большом театре, а дополнительный пиар лишним не будет. Но вернемся к пятничному мероприятию. Формат выступления на стадионе под открытым небом им непривычен, признаются артисты.

— Нам больше нравятся маленькие, камерные залы, а здесь [на «Динамо"] нужно петь в микрофон, люди далеко, нет контакта со зрителями, — честно говорит Анна. — А вот лучшая акустика в мире в Metropolitan Opera в Нью-Йорке: там можно петь шепотом. В Минске шепотом не споешь.


Анна Нетребко на открытии II Европейских игр в Минске

Певцы признаются, что занятость у них огромная: новые роли и новые партии расписаны на несколько лет вперед. Для отдыха остается очень мало времени.

— Мы пытаемся регулировать загруженность, но сейчас важные годы, когда мы полны энергии, и мы это понимаем. Наше расписание построено так, чтобы только не падать без сил. Это такой марафон, который не останавливается.

Нетребко и Эйвазов постоянно гастролируют по всему миру. В Беларусь приехали во второй раз, о столице пара отзывается стандартно: чисто, красиво.

— Люди у вас хорошие. Они открытые, воспитанные. У очень многих голубые-голубые глаза! — восторгается Нетребко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 21 Июн 2019 в 5:04 PDT

Сама же российско-азербайджанская пара живет в Вене. Они говорят, что когда приезжают домой, стараются наслаждаться каждым днем. Дома Анна любит готовить, а рецепты и получившиеся блюда потом публикует в Instagram. И это притом что Анна вообще ничего не понимает в компьютере — у нее его нет.

— Инстаграм — это легко, я научилась им пользоваться. Я просто снимаю, что вижу. Как я говорю: я никому ничего не навязываю, никому ничего не рекламирую. Это все идет естественно, потому что жизнь вокруг — интересная, столько всего происходит! Переезды, страны, города, люди, еда — все что угодно. Мне кажется, это современный фотоальбом — только с видео.

Собеседница признается, что больше всего лайков в ее аккаунте набрал пост с пирожками.

— Мне люди говорят: у вас там такие калорийные блюда. Да ничего они не калорийные. Надо просто меньше есть и не заедать потом все тирамису. Знаете, как только я начала больше готовить дома, я стала следить за продуктами, их качеством. А то прихожу в ресторан, а там все жирное и соленое. Кстати, так хочу научиться делать драники! Они у меня все никак не получаются.

«Суммы Forbes — вранье!»

В 2017 году Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант России (годовой доход — 7,5 миллиона долларов). Она уже не в первый раз комментирует свое попадание на первую строчку этого рейтинга, но в этот раз отвечает максимально лаконично и одним словом: «Брешут!».

— Все вранье. И цены, и суммы вранье. Даже близко этого нет и не было в наше время. Когда Монсеррат Кабалье и Хосе Карерас пели, тогда да, были совершенно другие гонорары. Это были миллионы, которых сейчас нет, — говорит Анна.


Последний фильм, который смотрели супруги, — «Последствия» с Кирой Найтли. Не так давно смотрели и советуют «Отель в Мумбаи», «Девочка». А вот популярный сериал «Чернобыль» Юсифу после просмотра двух серий, как говорится, «не зашел»

Юсиф дополняет:

— Раньше оперные артисты считались богами и в целом в культуре было больше денег. К тому же сейчас за границей, там, где мы живем, в Австрии, никакое поступление высоких гонораров на банковский счет просто так не проходит. Там моментально спрашивают: что это за деньги и от кого они пришли. Наш менеджер всегда отправляет банку контракт. Мол, вот это заработали за то и за то. И с этих заработков мы платим бешеные налоги.

Несмотря на все, доходы артистов уж точно нельзя назвать скромными. В Instagram Юсифа и Анны то и дело красуются вещи от Gucci и Dolce & Gabbana. Но, как оказалось, они легко могут закупиться и в масс-маркете.

— Я в ZARA захожу периодически, — отзывается Юсиф. — А почему нет? Мне зимой нужны были кое-какие вещи. Смотрятся прекрасно, стоят дешево. На 300 евро накупил две сумки.

— Все вещи, что я купила в H&M, я уже выбросила, потому что, по моему мнению, качество — г**но, — делится своим опытом Анна. — Но мне нравится! Сарафанчики или еще что. Но ты постираешь их два раза — и можно выбрасывать. У меня есть одежда, которой 15, 20 лет. Она не меняется, не выходит из моды и не портится.

Но у Юсифа на это свое мнение.

— Так и есть. Ты свитер от ZARA купил (он стоит 29 евро), зиму относил и выкинул — тебе его не жалко. Конечно, сумка Louis Vuitton будет служить вечно. Она и хозяина переживет. Но зачем нужна сумка, которая переживет хозяина?

«Если артисты прописывают в райдере „лимон круглыми дольками 2 см“ — это дешевые понты»

Анну Нетребко многие называют оперной певицей номер один в мире. Интересуемся, как она сама относится к такого рода статусам.

— Для кого-то номер один, для кого-то номер десять, для кого-то — пятнадцать. Мне кажется, чем больше людей, тем больше мнений. Если много хороших певцов и есть из чего выбрать — тоже хорошо, — скромничает она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 23 Июн 2019 в 1:36 PDT

А вот Юсиф отвечает однозначно: то, что Анна оперная певица номер один, — это правда.

— Знаете, это еще вопрос вкуса. Аня сделала в опере какие-то вещи впервые, которые до нее никто не делал. И это тоже осталось в истории. По сей день мы поем какие-то концерты, уже прошло 15 лет, а люди после спектакля или концерта и говорят: «А мы ждали, что вы будете туфли кидать!» (речь о самом ярком концерте Анны — выступление в немецком Баден-Бадене в 2007 году. Тогда она не только спела, но и, сбросив туфли, станцевала. — Прим. ред.). Но никто же этого уже не делает. В какой-то момент Аня разрушила стереотипы об оперных певицах. Ведь раньше считалось, что это должна быть взрослая, солидная женщина. Никто не думал, что хрупкая, молодая и красивая девушка может стать оперной певицей и петь хорошо.


Анна Нетребко в 2007 году

А вот сами Анна и Юсиф в машине слушают русскую или зарубежную эстраду. Юсиф, говорит за него Анна, любит слушать Пугачеву. А ей самой нравится зарубежный хип-хоп — из-за того, что он движовый.

— У нас есть друзья — эстрадные исполнители. На концерте Филиппа Киркорова в Нью-Йорке были несколько раз, попали и на концерт Валерия Меладзе в Вене. То есть обычно это случается, когда у нас пересекаются графики: кто-то из артистов приезжает в Вену (как Валера Меладзе), а мы дома. Или мы где-то в Москве и успеваем куда-то заскочить.

Интересуемся их собственными концертами. Какой, например, у звезд райдер? Оказывается, все очень скромно: вода, чай, кофе.

— Есть артисты, которые пишут в райдере, что лимон должен быть нарезан круглыми дольками толщиной два сантиметра. Это никому не нужно, это только дешевые понты, — говорит Юсиф. А Анна дополняет: — Да, вода, Red Bull — хорошая вещь, бодрит. Иногда, когда приходишь на выступление и думаешь «лучше бы я умер», тогда Red Bull (немного, не надо его весь выпивать, но несколько глотков) придает энергии.

За концерт, к слову, может «уйти» полтора-два килограмма веса, особенно если костюм тяжелый. При этом случаются и казусы: когда-то давно во время исполнения верхней ноты в Мариинском театре у нее треснуло платье. У Юсефа своя история: его во время исполнения «Аиды» забыли снять с семиметрового механического слона. Дело было в Вероне.

— Это все живые спектакли, быть может всякое. Иногда коллеги забывают слова и поют всякую белиберду. И ты стоишь, стараешься держаться, потому что очень смеяться хочется. Но карьера и семья для нас — разные вещи. У нас нет такой установки, что жить нужно только ради карьеры. Мы любим свою работу, но у нас в жизни есть много чего интересного.

Все события Большого театра доступны по этой ссылке.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В пятницу в Минске стартовали II Европейские игры. На стадионе «Динамо» их открывали не только чиновники и спортсмены, а также звезды мировой оперы Анна Нетребко и...
 
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