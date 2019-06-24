Белорусскую «молочку» назвали лучшей 200 именитых шеф-поваров Европы

Источник материала: Ежедневник





Белорусская молочка вошла в число лучших в мире на престижном международном конкурсе Superior Taste Award-2019 в Брюсселе.

Три золотые звезды – высшую награду конкурса – от мэтров высокой кухни в четвертый раз получил греческий йогурт «Teos».

Также награды присудили творогу и сырам производства «Савушкин продукт»: двумя золотыми звездами был награжден выдержанный сыр «Брест-Литовск», одной золотой звездой наградили 5-процентный творог «Савушкин хуторок» и сырную новинку «Брест-Литовск Пинский».

Лучшие продукты выбирали в Брюсселе методом слепой дегустации свыше 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из более чем 20 стран мира. Всего же на Superior Taste Award подано более 3000 продуктов со всего мира.