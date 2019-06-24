Правила призыва в армию изменились. Какие поправки приняты?

Источник материала: Вороновская газета





Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в своем Telegram-канале проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Документ ужесточает правила призыва на воинскую службу.

Ключевое нововведение – отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Если молодой человек отучился в ВУЗе и хочет продолжить обучение в магистратуре, сначала ему нужно будет отслужить. Исключение составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов или организаций. Если закон вступит в силу, когда молодой человек окончил бакалавриат и учится в магистратуре, в срочном порядке его в армию не заберут. У него будет возможность доучиться.

Еще одно важное нововведение – молодые люди, которые не отслужат в армии (не имея на это законных оснований), не смогут стать госслужащими, а также занимать должности в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований Комитета госконтроля и Следственном комитете.

Проект закона разрешает выпускникам вместо распределения отслужить в армии.

Сообщается, что документ внесен в парламент в срочном порядке и планируется к принятию в двух чтениях на этой сессии.

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