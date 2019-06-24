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Богаче всех живых. Кто зарабатывает миллионы на Майкле Джексоне?

25.06.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Богаче всех живых. Кто зарабатывает миллионы на Майкле Джексоне?
Майкл Джексон. © / www.globallookpress.com

Майкл Джексон не просто так носил – да и до сих носит – неофициальное звание короля поп-музыки. 350 млн проданных по всему миру пластинок, 66 миллионов экземпляров его самого успешного альбома «Thriller» (подтверждено, правда, 47 млн, но и это больше, чем у любого другого артиста). 38 номинаций на премию «Грэмми», 13 выигранных призов (с почетными наградами – 15), из которых восемь получены в один год. Дорогие видеоклипы, которые помогли раскрутить MTV, многочисленные концерты и мировые туры, ранчо «Неверленд» в Калифорнии, ставшее парком развлечений.

Всё это и многое другое должно было сделать Джексона одним из самых богатых – или просто самым богатым – музыкантом мира. Но к моменту смерти – а он скончался 25 июня 2009 года в 50-летнем возрасте – кумир миллионов имел только долги (называли сумму в $400 млн), а ранчо стояло на консервации. Но уже к концу того года Джексон вошел в рейтинг журнала Forbes, посвященный самым богатым умершим знаменитостям – и сразу на третье место, через год возглавил этот список и до сих пор никому лидерство не уступает. А все благодаря тому, что правильно выбрал наследников.

Богаче всех живых. Кто зарабатывает миллионы на Майкле Джексоне? Дочь Майкла Джексона выдвинула версию об убийстве певца

Кому достались деньги и долги?

Смерть Джексона, конечно, повлияла на частоту его упоминаний в СМИ, но всё равно он становится героем скандальных хроник чаще любого другого умершего музыканта. Но поводы были, скорее, печальными. Долгое время шло судебное разбирательство с врачом (Конрад Мюррей был осужден по обвинению в непредумышленном убийстве), потом срочно потребовались деньги тем, кто годы назад обвиняли Джексона в домогательствах. В этом году вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», также посвященный теме педофилии Джексона. И каждый раз официальные комментарии давали некие наследники музыканта.

Формально наследниками Майкла Джексона являются трое его детей – старший сын Принс Майкл Джексон I и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон (рождены бывшей медсестрой Дебби Роу) и младший сын Принс Майкл Джексон II (от суррогатной матери). Младшему сыну сейчас 17 лет, дочери 21 год, а старшему сыну – 22 года. По завещанию музыканта, каждый из них имеет свой собственный фонд, в которые в сумме направляется 50% дохода от наследства; из этих фондов оплачиваются расходы детей, их образование и прочие нужные вещи, а полный доступ к этим деньгам они получат только в 40 лет.

Управляющих у этих трех фондов – а также у основного фонда Michael Jackson Family Trust – трое. Это мать Майкла Джексона Кэтрин (сейчас ей 89 лет), юрист Джон Бранка, который давно работал с музыкантом, и музыкальный продюсер Джон Маклейн; Джексон назначил их душеприказчиками еще в середине нулевых. Кэтрин Джексон также является опекуном несовершеннолетних детей; у нее есть собственный фонд, в который поступает оставшаяся половина доходов от наследия знаменитого сына.

Сколько заработали наследники?

Следует отметить, что под внешним управлением наследство Майкла Джексона внезапно начало приносить прибыль. Вообще, к моменту смерти он был почти разорен – из заработанных по оценкам Forbes более $2 млрд ничего, кроме долгов, не осталось, поскольку многочисленные судебные процессы «съели» всё его состояние. Наследникам пришлось зарабатывать всё заново, и к концу 2009 года, несмотря на то, что с имуществом певца было еще не все понятно, их доход составил $90 млн. Для сравнения – у наследников Элвиса Пресли за весь тот год было всего $55 млн.

Дальше – больше. В 2014 году Джексон «заработал» вполне солидные $275 млн и предсказуемо оказался на первом месте форбсовского рейтинга, да и в последующие годы никому не уступил лидерства. В 2016-м, например, суммарный доход умершего музыканта составил $825 млн – за счет продажи доли в звукозаписывающей компании Sony/ATV, в каталог которой входят, например, права на песни The Beatles; их Джексон купил еще в 1985-м за смешные $47,5 млн. А в 2018-м доход составил $400 млн – за счет продажи принадлежащих Джексону акций компании EMI Music Publishing.

В целом за это десятилетие наследники Джексона сумели заработать почти столько же, сколько сам музыкант за сорок лет упорного труда на сцене и в студиях звукозаписи – примерно $2 млрд. Как работают эти деньги – не раскрывается; поэтому состояние фондов детей Джексона и его матери точно неизвестно. Но очевидно, что голодать им не придется. Конечно, обвинения в педофилии серьезно пошатнули реноме умершего певца, но в целом его статус поп-короля остается при нем.

Богаче всех живых. Кто зарабатывает миллионы на Майкле Джексоне?
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Отец, братья и сестры

У Майкла Джексона были сложные отношения с семьей – кроме матери, разумеется. Во всяком случае, никого из многочисленных сестер и братьев (а он был восьмым и самым младшим ребенком) певец в завещание не включил. Мало кому такое пренебрежение понравится – и в 2009 году Джанет, Рэбби, Рэнди, Тито и Джерман Джексоны обвинили двух распорядителей фонда Michael Jackson Family Trust (мать они благоразумно записали в пострадавшие) в обмане и стремлении украсть имущество своего доверителя. Суд им тогда не поверил, но они не успокоились и через несколько лет повторили попытку – снова безрезультатно. Любопытно, что им не удалось убедить в своей правоте не только суды, но и племянников с матерью.

С отцом, Джозефом Джексоном, отношения у Майкла Джексона тоже были напряженные – особенно после того, как певец обвинил его в побоях, которыми тот заставлял сыновей (участников Jacksons 5) правильно двигаться на сцене. Впрочем, уже к концу 80-х отец и сын помирились, на ранчо «Неверленд» ежегодно праздновался специальный день (Joseph Jackson Day), посвященный патриарху Джексонов. Но в завещании сына Джозеф Джексон тоже включен не был. Впрочем, в 2010-е на него пролился целый дождь наград – в качестве признания за успех его детей. Джозеф Джексон скончался в 2018 году в 89-летнем возрасте.

 
 
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Десять лет назад, 25 июня 2009 года, скончался Майкл Джексон – король поп-музыки, который и после смерти остается самым востребованным музыкантом мира.
 
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