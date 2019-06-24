Сэкономить и не прогадать. Самые популярные и надежные китайские телефоны

Источник материала: Аргументы и факты

Китайские смартфоны продолжают набирать популярность среди пользователей. Телефоны из Поднебесной уже давно перестали ассоциироваться с дешевым и некачественным товаром. Сегодня их выбирают пользователи, ценящие достойные технические характеристики, но не желающие переплачивать за известный европейский или американский бренд.

На данный момент на мировом рынке представлено несколько крупных китайских компаний, которые входят в топ мировых производителей смартфонов. Их продукция регулярно попадает в рейтинги лучших телефонов. Так, в апреле 2019 года британский журнал Wired включил модели Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Honor 10 в рейтинг лучших устройств на базе Android. Не оставил без внимания телефоны из Китая и американский портал Digital Trends, назвавший Huawei P30 Pro лучшим телефоном 2019 года по продолжительности работы аккумулятора, а OnePlus 7 Pro — лучшим флагманом года по соотношению «цена-качество».

В число ведущих китайских производителей смартфонов входят OnePlus, Huawei, Xiaomi, Meizu и другие. Как рассказал "АиФ" эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец, эти компании делают качественные телефоны, и у пользователей обычно нет проблем с поддержкой устройств. «Они гарантируют более или менее регулярные обновления прошивок, стараются следовать стандартам качества и предлагают разные сервисы, которые могут пригодиться пользователям. Например, поиск утраченного телефона. Это хорошие, проверенные временем компании», — говорит он. Кроме того, китайские производители первыми начали применять некоторые функции, которые сегодня используются многими мировыми брендами. К примеру, именно они первыми выпустили телефоны с несколькими SIM-картами, напоминает Александр Побыванец. Также китайские смартфоны дебютировали в категории телефонов с аккумуляторами большой емкости.

Какие китайские смартфоны считаются лучшими на рынке?

Xiaomi Mi 9





Xiaomi Mi 9. Фото: Xiaomi

Разрешение: 2340×1080 пикселей

Память: 64 ГБ/128 ГБ

Камеры: основная (тройная) и фронтальная

Операционная система: Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10

Стоимость: от $550.

По мнению многих экспертов, этот смартфон является лучшим по соотношению «цена-качество». Среди преимуществ гаджета Александр Побыванец называет самую современную «начинку», включая процессор последнего поколения, очень быструю зарядку и хорошую камеру, а также большой экран и эргономичный, стильный корпус. «Минусы — это традиционные для производителя недоделки с прошивками, которые не во всем идеальны, — добавляет эксперт. — Но многие закрывают на это глаза, потому что устройство за свои деньги предлагает все, что нужно».

OnePlus 7 Pro





OnePlus 7 Pro. Фото: OnePlus

Разрешение: 3120×1440 пикселей

Память: 128 или 512 ГБ

Камера: основная (тройная) и фронтальная (выдвижная)

Операционная система: оболочка OxygenOS на базе Android 9.0 Pie,

Стоимость: от $700.

Смартфон обладает первоклассными характеристиками, объясняющими его стоимость. В их числе — выезжающая фронтальная камера и супербыстрая зарядка. «Это хорошее устройство, но с учетом цены, которая была объявлена после анонса, он получается довольно дорогим. Если человека интересуют устройства с более выгодным соотношением „цена-качество“, то, конечно, Xiaomi Mi 9 более интересен», — полагает Александр Побыванец. По его мнению, OnePlus 7 Pro подойдет пользователям, которые хотят получить телефон с очень плавным интерфейсом и отличной оптимизацией, чего не хватает продукции Xiaomi. Однако он предупреждает, что камера телефона «не так хороша, как хотелось бы».

Huawei P20 Pro





Huawei P20 Pro. Фото: Huawei

Разрешение:1080×2240 пикселей

Память: 128 ГБ

Камера: основная (двойная) и фронтальная

Операционная система: Android 8.1

Стоимость: около $500.

VIVO Y17

Разрешение: 720×1544 пикселей

Память: 128 ГБ

Камера: основная (тройная) и фронтальная

Операционная система: Android 9.0

Стоимость: от $250.

Достаточно бюджетный смартфон, объединяющий сразу несколько трендов рынка гаджетов — быструю зарядку, тройную камеру и объемную память. Телефон с глянцевым корпусом также обладает достойным внешним видом. Однако потенциальным пользователям стоит помнить, что эта модель более простого уровня, предостерегает Александр Побыванец.

Meizu Pro 6 Plus





Meizu Pro 6 Plus. Фото: Meizu

Разрешение: 2960×1440 пикселей

Память: 64 ГБ / 128 ГБ

Камера: основная и фронтальная

Операционная система: Android 8

Стоимость: от $150.

Этот тонкий телефон имеет хорошие технические характеристики, неплохую камеру с оптической стабилизацией, а также качественную цветопередачу и звук. На данный момент компания испытывает финансовые трудности, однако ей удалось найти инвесторов и заручиться поддержкой местных властей.

Какие главные минусы у китайских смартфонов?

Проблемы с локализацией прошивок — частая особенность китайских смартфонов, отмечает Александр Побыванец. Также жители небольших городов России могут столкнуться с отсутствием сервисных центров производителей. Кроме того, эксперты отмечают, что некоторые сделанный китайцами приложения — аналоги мировых сервисов, установленные на китайских гаджетах, работают плохо, при этом удалить их часто невозможно. Также проблему может доставлять программное обеспечение с открытым исходным кодом: в него легко встроить всякий «мусор».