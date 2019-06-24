|
28-летний мужчина утонул на озере возле Доброй
25.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В минувшую субботу на озере возле деревни Добрая утонул 28-летний мужчина. Причиной трагедии стало купание в алкогольном опьянении.
По оперативным данным ОСВОД с начала года по 23 июня в Беларуси от утопления погибли 194 человека, из них – 17 несовершеннолетних.
Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного или наркотического опьянения находились 85 человек. Было спасено 169 человек, в том числе 49 несовершеннолетних.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу на озере возле деревни Добрая утонул 28-летний мужчина. Причиной трагедии стало купание в алкогольном опьянении. По оперативным данным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)