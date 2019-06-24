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Почти 167 км/ч! Установлен новый рекорд скорости на тракторе
Источник материала: Tut.by
Основанная в 1945 году британская компания JCB занимается выпуском строительной и сельскохозяйственной техники. Несколько месяцев назад руководство фирмы решило, что для дальнейшего продвижения бренда на рынке не помешало бы и создание самого быстрого в мире трактора!
Напомним, что
Принявший участие в заезде трактор оснащен модернизированным шестицилиндровым дизелем DieselMax от стандартного Fastrac, который при объеме 7,2 л развивает 1000 лошадиных сил и более 2500 Нм крутящего момента. Кроме того, над сельхозмашиной поработали также специалисты Williams Advanced Engineering, которые уменьшили массу трактора и улучшили аэродинамику.
Позже JCB обещает выпустить документальный фильм, посвященный установлению нового рекорда — его покажут по телеканалу Channel 4.
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Специально подготовленный трактор британской компании JCB смог разогнаться до 166,72 км/ч, установив новый рекорд скорости.
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