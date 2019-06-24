Почти 167 км/ч! Установлен новый рекорд скорости на тракторе

Источник материала: Tut.by

Основанная в 1945 году британская компания JCB занимается выпуском строительной и сельскохозяйственной техники. Несколько месяцев назад руководство фирмы решило, что для дальнейшего продвижения бренда на рынке не помешало бы и создание самого быстрого в мире трактора!





Напомним, что весной прошлого года небезызвестный Стиг из TopGear смог разогнать колесный трактор до 140,44 км/ч, что стало рекордом для подобного рода техники. Но на днях он был побит — по крайней мере, неофициально: на полосе аэродрома Элвингтон в окрестностях Йорка британский мотогонщик Гай Мартин на тракторе JCB Fastrac смог развить скорость 103,6 миль в час (166,72 км/ч). Впрочем, занесено ли новое достижение в Книгу рекордов Гиннесса, пока неясно.

Принявший участие в заезде трактор оснащен модернизированным шестицилиндровым дизелем DieselMax от стандартного Fastrac, который при объеме 7,2 л развивает 1000 лошадиных сил и более 2500 Нм крутящего момента. Кроме того, над сельхозмашиной поработали также специалисты Williams Advanced Engineering, которые уменьшили массу трактора и улучшили аэродинамику.

Позже JCB обещает выпустить документальный фильм, посвященный установлению нового рекорда — его покажут по телеканалу Channel 4.