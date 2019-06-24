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Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера»

25.06.2019 10:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера»
Борис Гребенщиков. © / Anton Belitsky / www.globallookpress.com

Накануне выступления лидер коллектива Борис Гребенщиков рассказал "АиФ" о последней поездке в Украину, о том, почему после 60 жизнь только начинается, телевидение — это ад, а так же почему он много лет ездит на стареньком внедорожнике.

«Вижу, как Украина расцветает»

Владимир Полупанов, "АиФ": — «Аквариум» — один из немногих российских коллективов, которым не запрещён въезд в Украину. Вы недавно были там на гастролях. Какие у вас главные впечатления от этого своего приезда в Незалежную?

Борис Гребенщиков: — Главное и поразительное впечатление от этих гастролей — это то, с какой удивительной любовью нас там принимают. За неделю концертов не было ни одного сомнительного момента, только радость.

Очень трогает, когда люди подходят ко мне на улице и благодарят за то, что мы приезжаем к ним. Что бы ни говорили, я уже много лет вижу, как Украина расцветает и продолжает расцветать.

 
Бороться с чем-бы то ни было — всегда нелепо; с государством особенно.
Борис Гребенщиков

— Вы как-то сказали, что бороться с государством — бессмысленно, это всё равно, что бороться с законом гравитации. Тем не менее, журналиста Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в производстве и сбыте наркотиков, гражданское общество отстояло. Значит, все-таки бороться можно и нужно?

— Бороться с чем-бы то ни было — всегда нелепо; с государством особенно: оно попросту находится в другом, воображаемом, мире. И не нужно забывать, что любое государство существует на иждивении своих граждан и зависит от них; оно существует, пока народ его терпит.

— По-вашему, жить лучше, не замечая мерзости, концентрироваться только на хорошем, добром, светлом?

— Важно не раскрашивать всё вокруг в розовое и голубое, а реально помогать людям.

— «Жизнь начинается после 50, а после 60 становится по-настоящему хорошей», — сказали вы. Это связано только с большим количеством приобретенного опыта и знаний? С возрастом мы не становимся здоровее. Жизнь хорошей никак не назовешь, если мучают болезни. Разве нет?

— С количеством прожитых лет меняется отношение к жизни; все предстает в другом свете — и это прекрасно. А уметь поддерживать свое тело в рабочем состоянии — обязанность каждого человека. Что же до болезней и неудобств — все они имеют свое значение; нужно слушать свое тело и свою судьбу.

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера» Борис Гребенщиков: «Цензура никогда не решает проблем. Она их создаёт»

«Нужно не верить, нужно знать»

— Ваш любимый Боб Дилан сказал: «Я довольно далеко отошел от веры. Потому что вера заставляет тебя постоянно чувствовать себя виноватым». Я с ним солидарен, а вы?

— Я не понимаю, что такое вера. Разве таблица умножения требует веры? Не нужно верить, нужно знать. А в сердце своём мы всё знаем. Любые религии, которые мне известны — это просто описания того, как на самом деле устроен мир.

— На своей страничке в Фэйсбуке вы дали ссылку на интервью Сергея Капицы, который говорит, что Россию намеренно превращают в страну дебилов. Может быть, мне везёт, но на пути мне встречаются в основном умные, образованные люди. У вас другое впечатление? Вам тоже кажется, что из России делают страну дебилов?

— Каждый сам выбирает себе круг общения; конечно, приятно общаться с замечательными, светлыми и умными людьми. Но если заглянуть в телевизор, попадаёшь в ад: непрерывная ложь, агрессия, грязь. А ТВ воспитывает миллионы людей, которые его смотрят; и это катастрофа. Но, насколько я понимаю из истории человечества, у природы есть лекарства и от этого.

— Опять же через Фэйсбук вы искали батарею к старому кнопочному телефону. Вы до сих пор пользуетесь таким?

— Мне просто хотелось достать некоторые адреса из древнего телефона, но он — увы! — уже приказал долго жить.

— Вы меня как-то подвозили на своем стареньком внедорожнике с разбитыми фарами в Питере. Вы до сих пор на нём ездите? У вас это не вызывает дискомфорт? У вас же есть деньги, почему вы не покупаете новую машину?

— Машина для меня — это не указатель статуса, а средство передвижения, и моя не первый десяток лет служит мне верой и правдой; все знакомые специалисты говорят, что старые внедорожники прочнее и долговечнее теперешних.


Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера»
Борис Гребенщиков. Фото: www.globallookpress.com

— И еще про опыт. Если говорить глобально про человечество, он ведь нас ничему не учит. Человечество наступает на одни и те же грабли — войны, борьба за власть и деньги никогда не прекращались. И не прекратятся. Ведь так?

— Человечество — слишком общий термин. Каждый человек находится на своей ступени развития и в декорациях одних и тех же войн, катастроф, катаклизмов и прелестей материального мира одни учатся быть и становиться лучше, а другие погружаются в ад.

«Музыка — место, где живет моя душа»

— Судя по вашему плотному гастрольному графику, вы большую часть жизни проводите в дороге. Можете сказать, сколько дней в году в среднем вы бываете дома?

— Я бываю дома, как правило, 4-5 дней в месяц.

— А вас тянет домой? Или дорога — это ваше естественное состояние?

— Часто хочется побыть дома подольше, но слишком много всего. Масса интересных и важных дел всё время ждёт меня в разных концах мира и нужно лететь туда. А когда смотришь на лица людей, для которых играешь концерт, знаешь, что делаешь уникальное и важное дело.

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера» Владимир Шахрин: «Есть что вспомнить – детям рассказать нечего»

— В беседе со мной лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин сказал, что дорожной романтики с возрастом поубавилось. Длительные переезды и долгая разлука с домом, с любимой женщиной переносятся сложнее с возрастом?

— У каждого свои радости. Но, как говорят, катящийся камень не обрастает мхом. Я давно выяснил, что живу не в доме, а во всём этом мире, а он совсем не такой уж большой; приезжаю куда-то, вхожу в новое временное жилище, и сегодня для меня это дом.

— Вы как-то сказали, что песни «Битлз» намного лучше произведений Моцарта. Потому что «битлы» намного талантливее. Мне песни «битлов» тоже ближе, чем музыка Моцарта. Просто «битлы» наши с вами современники. Я так себе это объясняю. Или не по этой причине? Вообще, можете объяснить, по каким критериям вы судите о мере таланта?

— Для меня музыка — это место, где живёт моя душа. «Мерить» таланты я не умею и никогда не стану этого делать; все творцы разные; Beatles не лучше Моцарта, они другие и из другого мира. Одним нужна одна музыка, другим — другая. Но некоторая музыка становится достоянием музеев, а некоторая работает сейчас так же сильно, как работала в момент написания; поэтому и говорят, что гений — всегда наш современник.

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера»
Борис Гребенщиков: «Элвису Пресли и „битлам“ нечего было сказать»
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«Остерегайтесь подделок»

— В вашей новой песне «Баста Раста» есть строчки: «Неужели вы не слышите плесень в голосах, неужели вы не видите, как всё идёт нах». Такое ощущение, что со времен, когда была написана ваша песня «Поезд в огне», где тоже передано ощущение, что «всё идёт нах», ничего не изменилось. Или что-то всё-таки меняется?

— Песня — это всегда принадлежность сегодняшнего дня; природа создаёт авторов, которые могут сказать то, что должно быть сказано сегодня, и кому-то из них удаётся это выразить. Поэтому когда я пишу песню, я не выбираю — что хочу сказать; сам русский язык говорит то, что должно быть сказано; мне остаётся только удивляться и не мешать этому. Но если говорить о моём личном ощущении, то оно совсем другое, чем тогда.

 
Нет «хип-хоп-культуры», как нет и никогда не было «рок-культуры» или «джаз-культуры»; есть Культура и её отсутствие.
Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера» Жена Владимира Познера: Трамп спросил меня: «Можно я с вами посижу?»

— Отвечая на вопрос, кто сегодня главный артист по сборам и популярности, Надежда Соловьёва (глава компании «Сав Энтертейнмент», которая занимается организацией гастролей в России в основном западных звёзд) назвала имя Дрейка — представителя хип-хоп-культуры, который недавно собрал 10 стадионов Уэмбли подряд. Вы видите закономерность в том, что хип-хоп сейчас так популярен?

— Нет «хип-хоп-культуры», как нет и никогда не было «рок-культуры» или «джаз-культуры»; есть Культура и её отсутствие. Существуют принятые сегодня формы популярной музыки, которые меняются каждое десятилетие. Мне важна не форма, а то, что с её помощью передаётся: но каждая форма позволяет это сказать по-новому.

— Евгений Гришковец сказал, что сегодня не время великих. Во всех сферах — в музыке, в том числе. Согласны с ним?

— Каждый выбирает себе то сегодня, в котором ему удобно жить. Мне, например, необходимо жить в мире, где есть великие: мне есть, о чём с ними говорить; мне необходимо сравнивать то, что я делаю, с тем, что было сделано ими. Я сравниваю и учусь делать лучше. Мир без великих — мир серый и посредственный (я примерно помню такой мир по своей средней школе на окраине). Там скучно, зато никакой ответственности.

— У вас есть песни «Палёное виски и толчёный мел». Пробовали вы хотя бы раз в жизни и то, и другое?

— Палёное виски — мерзость; толчёный мел не лучше. Остерегайтесь подделок и не ведитесь на дешевизну.

Борис Гребенщиков: «Я не понимаю, что такое вера» Борис Гребенщиков: «Цензура никогда не решает проблем. Она их создаёт»

— Когда нам ждать новый альбом группы «Аквариум»?

— Мы уже два года работаем над десятком ещё не записанных песен. Может быть, именно из них — когда придёт время — и сотворится новый альбом.

— В этом году вы играете концерт на фестивале «Дикая мята». Чего ждать зрителям, что это будет за программа?

— Мы сами пока не знаем.

— То есть каждый раз это экспромт? Но есть же какие-то обязательные к исполнению песни?

— Нет. Разве только «Стаканы».

— Будет ли у вас время и желание послушать кого-то из своих коллег на фестивале?

— Не знаю пока.

 
 
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Группа «Аквариум» в этом году является одним из хедлайнеров фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня в деревне Бунырёво Тульской области.
 
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