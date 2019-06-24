ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле

25.06.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле
Никита Хрущев на приеме в Кремле в честь спортсменов, победивших на зимней Олимпиаде в Инсбруке, 1964 г. © / Юрий Сомов / РИА Новости

Хотя, казалось бы, ещё недавно большевики провозглашали строжайшую экономию и «пролетарскую» бережливость во всех расходах. Более того, в 1928 году решением Политбюро всевозможные торжества и банкеты без разрешения ЦК вообще запретили устраивать... Но только с октября 1932-го по май 1941 года в Кремле прошло более 70 различных приёмов, встреч, деловых и праздничных завтраков, обедов и ужинов, на которых присутствовал Сталин. Кремлёвские приёмы были узаконены и более того — стали играть важную роль в формировании культа новых героев, призванных стать символами новой эпохи.

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле Сталины остались, Хрущевы уехали. Как живут потомки советских вождей?

«За товарища Сталина!»

На застолья в Кремль обычно приглашали лётчиков, полярников, учёных, военных, стахановцев, колхозников-передовиков. Гостями были и певцы, актёры, писатели. Программу праздничных концертов Сталин определял лично и мог при этом пошутить. «Зачем нажимать на товарища Козловского? Пусть он исполнит то, что он сам желает. А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин», — вспоминал Андрей Громыко историю о том, как на приёме в Кремле некоторые члены Политбюро стали выражать пожелание, чтобы Козловский спел народную песню. За столом на этих приёмах Сталин шутил часто. Как-то на одном из них приглашённый артист Абрикосов крикнул: «За ваше здоровье, товарищ Сталин!», выпив полный фужер водки. Сталин немедленно ответил: «Подумай о своём».

На больших кремлёвских приёмах вождь никогда не выступал первым и не выполнял функции тамады. Обычно это делал кто-то из «ближнего круга», чаще всех Ворошилов и Молотов. Сам церемониал приёмов начинался с рассаживания гостей по отведённым им местам. Именные приглашения в Кремль они получали заблаговременно. В приглашении указывалась дата банкета, время его начала и точное место проведения (Георгиевский или другой кремлёвский зал), номер стола и место, которое должен занять приглашённый. За отдельным столом, в центре которого сидел Сталин, размещались члены Политбюро, гостевые столы располагались перпендикулярно главному. Основной принцип размещения не менялся на протяжение всей истории торжественных банкетов: ближе к генсеку — ближе к власти.

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?
Подробнее

«Хозяин торжества» мог усадить рядом с собой и тех гостей, в честь которых устраивалось приёмы, и любого заинтересовавшего его человека. Но подходить к столу, за которым сидело руководство, без приглашения гостям не разрешалось. И за этим бдительно следила охрана. На таких мероприятиях могло присутствовать от нескольких сот до 2-3 тысяч человек. Во время войны Москву с официальными визитами часто посещали политические лидеры и государственные деятели стран антигитлеровской коалиции. Как правило, эти визиты завершались дипломатическими приёмами в Кремле и банкетами. Советский посол в Англии Майский, присутствовавший на одном из таких приёмов в Москве, свидетельствовал о происшедшем с его английским коллегой Иденом забавном случае. Когда Иден захотел попробовать экзотической перцовки, Сталин собственноручно налил ему полный бокал. Англичанин сделал большой глоток, после которого, лишь отдышавшись, смог прийти в себя. Участник банкета в честь Победы в 1945 году, дважды Герой Советского Союза лётчик Виталий Попков рассказывал: «Маяковского вспомнили (вместе с другим приглашённым на банкет лётчиком). „Ешь ананасы, рябчиков жуй“. Спрашиваем у обслуживающих нас официантов: „А у вас рябчики есть?“. Один говорит: „Да, есть“. Пришлось подождать, пока их готовили. Принесли нам этих рябчиков на подносе, и к ним — шампанское. Но к шампанскому мы даже не притронулись, а рябчиков попробовали. Неудобно было, люди бегали всё-таки».

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле
Почему Брежнев ел холодные котлеты. Воспоминания кремлевских поваров
Подробнее

Отвар для генсека

При Хрущёве количество торжественных обедов и ужинов в Кремле резко увеличилось. Отмечали всё: высокие урожаи, производственные рекорды, полёты космонавтов, визиты зарубежных лидеров. Многие из банкетов стали проходить в Кремлёвском дворце съездов, построенном в 1961 году. Не отличавшийся последовательностью Никита Сергеевич мог устроить банкет неожиданно для всех или пригласить на уже запланированное мероприятие нежданных гостей. Застолья в те годы были особенные. На столы подавались целые фаршированные молочные поросята на серебряных блюдах и запечённые осетры. Из спиртных напитков к шампанскому, винам, коньяку, столичной водке прибавилась украинская горилка.

Хрущёва часто обвиняли в чрезмерной любви к спиртному. Выпить он любил, как и сменивший его Брежнев, но никто из них не позволял себе на банкетах напиваться. В брежневские времена на всех крупных банкетах присутствовал патриарх Пимен. Владыка, несмотря на свой преклонный возраст, пил водку наравне со всеми. Он не пользовался услугами официантов: за спиной патриарха сидела монашка, прислуживающая ему.

При Хрущёве застолья продолжались 4-5 часов, при Брежневе — полтора-два. Одной из причин этого было то, что по этикету на официальных кремлёвских трапезах курить разрешалось только после кофе. Хрущёв не курил, а заядлый курильщик Брежнев еле досиживал до конца мероприятия. В конце 1970-х здоровье Брежнева сильно пошатнулось. Коньяк в бутылках для него и для большинства остальных престарелых членов Политбюро стали заменять отваром шиповника с добавлением лимонного сока. Когда эти старики один за одним поднимали бокалы с отваром, гости смотрели и удивлялись: «Хлещут коньяк как воду!».

Застолье государственной важности. Что ели и как шутили на приёмах в Кремле Знатный стол. Чем белорусский повар угощал высоких гостей

Яростный борец с алкоголем Горбачёв иногда позволял себе во время обеда стопку водки или пару глотков коньяка для аппетита. А вот во время официальных застолий предпочитал употреблять менее крепкие напитки — грузинские вина или крымскую мадеру. В последние годы советской власти экономить начали даже в Кремле. Перестали подавать целых осетров и дичь, поросят уже не фаршировали, а жарили и рубили на порции. Президент Ельцин в еде был неприхотлив, но на банкетах с ним бывало непросто. Ельцин часто произносил тяжеловесные и не всегда вразумительные тосты, однако гостям каждый раз нужно было выпить бокал до дна, поскольку президент сам следил за этим.

На рубеже 2000-х советские традиции кремлёвских застолий ушли в прошлое, меню стало более сбалансированным, сочетающим в себе блюда европейской и русской кухни.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июня 1934 года, 85 лет назад состоялся большой кремлёвский приём в честь окончания арктической экспедиции парохода «Челюскин» и спасения челюскинцев. А вскоре, с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не пускать уклонистов за границу. В Беларуси меняются правила призыва в армию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика