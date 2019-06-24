В Ляховичах годовалую девочку сняли с подоконника второго этажа

Инцидент произошел 23 июня днем в одном из домов по улице Южакова в Ляховичах.

Окно было без москитной сетки, одна рама его была открыта.

Очевидец позвонил в МЧС, и спустя три минуты спасатели были на месте происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова.

Поднявшись по раздвижной лестнице, работники МЧС сняли девочку с подоконника.

Вероятнее всего, девочка забралась наверх с помощью дивана, который стоял рядом с окном. Ребенок был дома один. Ему исполнился год в мае 2019 года. Мать малышки вернулась домой примерно через 40 минут после происшествия.

Семья, в которой воспитывается девочка, находится в социально опасном положении. Случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая примет решение о дальнейшей судьбе ребенка.

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