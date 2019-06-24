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Детям войны — юбилейные медали

25.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач встретился с ветеранами и малолетними узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных оккупантами в годы войны и вручил им юбилейные медали.

Детям войны — юбилейные медали

Для них, детей войны, 22 июня не просто дата в календаре. Именно в этот день 78 лет назад рано утром без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам, населённым пунктам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. За Великую Победу, такую долгожданную и далёкую, дорогую цену заплатила каждая белорусская семья. Боль и ужас, похоронки, которые летели с фронта в разные уголки Беларуси к матерям и жёнам, сожжённые деревни и установленные в городах виселицы, расстрелянные без разбора старики, женщины, дети… Шрамы кровопролитной войны до сих пор болят в сердцах ветеранов, людей, которые видели её не на экранах телевизоров и не на фотоснимках, тех, для кого война стала страницей биографии, которую, как бы ни хотелось, нельзя забыть, нужно помнить. Нужно говорить об этом как можно чаще, передавать новым поколениям уважение и преклонение перед героями, которые подарили нам мирное небо. Чтобы живущие в Республике Беларусь, в истории которой ни один солдат не нёс службу за её пределами, не принимал участие в боевых действиях, помнили героев прошлых лет и ценили завоёванный ими мир, вносили вклад в благополучие родного края.

Пётр Коробач отметил, что юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», учреждённые приказом Президента Республики Беларусь, в Городокском районе получат 99 человек, и в торжественной обставновке вручил их собравшимся в зале. Ветерана Тамару Петровну Глушнёву, узников Николая Семёновича Боровцова, Татьяну Семёновну Леонову, Зою Дмитриевну Лазуко, Софию Фёдоровну Овсюкову, Татьяну Захаровну Прищепову, Ивана Андреевича Толстоногова, Раису Васильевну Фролову и Алину Николаевну Ясюнас председатель райисполкома поздравил с днём памяти и скорби, пожелал здоровья и долголетия, уважения со стороны детей, внуков и правнуков, выразил благодарность за то, что они служат примером стойкости духа и активной жизненной позиции для молодёжи. Дети войны рассказали главе исполнительной власти о своей жизни, о том, что их беспокоит. Вопросы, которые они озвучили, взяты на контроль.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач...
 
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