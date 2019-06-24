Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В целях принятия дополнительных мер по пресечению нарушений скоростных режимов транспортных средств Госавтоинспекция с 22 по 26 июня проводит профилактическое мероприятие «Скорость».

В ходе мероприятия будет организован усиленный надзор за дорожным движением с применением гласного, негласного и смешанного контроля соблюдения водителями скоростных режимов.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь за превышение скорости от 10 до 2 0 км/ч штраф составит до 1 базовой величины, от 20 до 20 км/ч — от 1 — 3 БВ, 30 и более км/ч — 3 — 10 БВ. За повторное нарушение в течение года применяется максимальное административное воздействие: водителей штрафуют на сумму от 5 до 15 БВ или лишают водительских прав на срок до года.