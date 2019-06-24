ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые дорогие страны ЕС по продуктам питания

25.06.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Названы самые дорогие страны ЕС по продуктам питания

Первые три места по дороговизне продуктов питания в Европе заняли Дания, Люксембург и Австрия.

Евростат опубликовал отчет со сравнением цен на продукты питания в странах ЕС, сообщает УНИАН.

Дания заняла первое место по самому высокому уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС в 2018 году — 130% от среднего показателя по блоку.

Далее следуют Люксембург и Австрия (12,5%), Ирландия и Финляндия (120%) и Швеция (117%). Самый низкий уровень цен наблюдался в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%). Для хлеба и зерновых уровень цен колебался от 54% от среднего по ЕС в Румынии до 152% в Дании, на мясо — от 63% в Польше и Румынии до 146% в Австрии, а для молока, сыров и яиц — от 71% в Польше до 136% на Кипре.

Самые низкие уровни цен на алкогольные напитки были зарегистрированы в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), а самые высокие в Финляндии (18,2%), Ирландии (177%) и Швеции (152%). Для табака уровень цен был вчетверо выше в дорогой государстве-члене, чем в самой дешевой. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польше (60%) и Хорватии (62%), а самый высокий в Великобритании (20,4%), Ирландии (201%) и Франции (141%).

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые три места по дороговизне продуктов питания в Европе заняли Дания, Люксембург и Австрия.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика