Названы самые дорогие страны ЕС по продуктам питания

Источник материала: Ежедневник





Первые три места по дороговизне продуктов питания в Европе заняли Дания, Люксембург и Австрия.

Евростат опубликовал отчет со сравнением цен на продукты питания в странах ЕС, сообщает УНИАН .

Дания заняла первое место по самому высокому уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС в 2018 году — 130% от среднего показателя по блоку.

Далее следуют Люксембург и Австрия (12,5%), Ирландия и Финляндия (120%) и Швеция (117%). Самый низкий уровень цен наблюдался в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%). Для хлеба и зерновых уровень цен колебался от 54% от среднего по ЕС в Румынии до 152% в Дании, на мясо — от 63% в Польше и Румынии до 146% в Австрии, а для молока, сыров и яиц — от 71% в Польше до 136% на Кипре.

Самые низкие уровни цен на алкогольные напитки были зарегистрированы в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), а самые высокие в Финляндии (18,2%), Ирландии (177%) и Швеции (152%). Для табака уровень цен был вчетверо выше в дорогой государстве-члене, чем в самой дешевой. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польше (60%) и Хорватии (62%), а самый высокий в Великобритании (20,4%), Ирландии (201%) и Франции (141%).