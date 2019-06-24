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В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка

25.06.2019 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка
УВД Могилёвского облисполкома

22-летний житель Осиповичей, не имея права управления транспортным средством (никогда не получал), сел за руль «Фольксвагена». 

Возле дома по улице Черняховского он наехал на четырёхлетнего ребенка. 

Малыш внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине транспорта, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. 

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД, с пятницы по воскресенье на дорогах области зарегистрировано пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. 

В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка
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