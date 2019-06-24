В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка

Источник материала: Аргументы и факты

22-летний житель Осиповичей, не имея права управления транспортным средством (никогда не получал), сел за руль «Фольксвагена».

Возле дома по улице Черняховского он наехал на четырёхлетнего ребенка.

Малыш внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине транспорта, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.