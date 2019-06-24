Белорусы досрочно пробежали 200 тысяч километров в помощь детям

Источник материала: Tut.by

Участники благотворительного проекта «Европейские забеги» #velcombegom досрочно преодолели рубеж в 200 000 километров. За семь дней до окончания акции белорусы и иностранные участники акции гарантировали перечисление финансовой помощи от компании velcom | A1.



Фото: предоставлено организаторами

24 июня сертификаты на общую сумму 200 000 рублей были вручены бенефициарам акции — Республиканскому центру олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельскому областному центру олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Награждение состоялось в рамках медальной церемонии II Европейских игр для лучших легкоатлетов.

В общий результат «Европейских забегов» включены все легкоатлетические дистанции II Европейских игр — а это без малого 350 километров, а также вся дистанция эстафеты «Пламя мира» по территории Беларуси — более 7700 километров.

В соответствии с условиями, акция «Европейские забеги» продолжается до самого конца II Европейских игр — по 30 июня, а это значит, что каждый может выходить на пробежки, делиться результатами в социальных сетях с хэштегами и помогать в продвижении идеи бега в целях благотворительности.