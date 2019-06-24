Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.
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На Волковыщине снят запрет на посещение лесов
25.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.
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Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в...
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