По профессии футболист, по несчастью хоккеист. Как Лукашенко менял белорусский спорт

Источник материала: Tut.by

Поменял футбольный мяч на клюшку и сделал хоккей главным видом спорта. Награждал за Рождественский турнир и грозил тюрьмой за провал в КХЛ. Не дождался европейского суперклуба от Юрия Чижа, но преобразил спортивную инфраструктуру страны.

SPORT.TUT.BY вспоминает, какие решения за последние двадцать пять лет принимал Александр Лукашенко, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о превращении Беларуси в мировую спортивную державу и рассказывает, что из этого вышло.

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.

Хоккей по несчастью

— Я уже давно говорил, что увлекаюсь хоккеем по несчастью. Я по профессии футболист. Я всю жизнь играл в футбол. Но когда травмировался, и мне полколена вырезали, то прыгать на поле было уже тяжело, — рассказывал Александр Лукашенко в апреле 2014 года в традиционном послании к белорусскому народу и Национальному собранию. В разных вариациях это признание неоднократно звучало и до, и после этого.

Между тем выросло уже целое пополение белорусов, которые регулярно видят президента в коньках и хоккейной амуниции.

А ведь были времена, когда он гонял мяч по стадиону «Динамо», к которому испытывает трепетные чувства. Правда, случалось это еще во второй половине 1990-х.

Кто не помнит — можете посмотреть видеоотчет белорусского телевидения о матче между командой ветеранов минского «Динамо» и сборной студентов, который состоялся 15 октября 1996 года. Лукашенко играл за сборную студентов, поединок завершился вничью — 2:2.

Видео: Aliaksandr Kharolski

А вот Лукашенко в форме минского «Динамо» в товарищеском поединке против ветеранской команды из Италии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу белорусов и стал частью праздничной программы Дня физкультурника 16 мая 1998-го.





Хоккейная сборная Беларуси, созданная после развала СССР, пробивалась наверх из недр низших дивизионов, где вместе с ней начинали путь независимая Словакия, а также крепкие постсоветские команды Украины, Казахстана и Латвии. И лишь в 1997-м удалось пробиться в элиту и даже завоевать путевку на Олимпиаду в Нагано-1998.

До этого же наверху особого интереса к хоккеистам не проявляли. В 1995 году Михаил Захаров, тогда еще игрок сборной, после выхода в группу «В» в разговоре с журналистом «Прессбола» посетовал на невнимание властей и поблагодарил лидера БНФ Зенона Позняка.

— Сомневаюсь, что президент Лукашенко знает, что сборная его страны выиграла чемпионат мира. Пусть пока только в группе «С». Ничего — выиграем и в «В». Только поддержите, помогите. Пока же этого не ощущается. Единственный человек, принадлежащий к эшелонам власти, который поздравил нас с победой — лидер БНФ Зенон Позняк. Я сейчас в нынешней политической жизни сильно не ориентируюсь, но благодарен от себя лично этому человеку за поддержку. Побольше бы нам таких людей, — говорил Михаил Захаров.

Выиграть группу «В» удалось только в 1997-м, и Захаров к тому времени в сборной был уже не игроком, а одним из тренеров. И вот летом на Крытый каток в парке Горького на тренировку заглянул Александр Лукашенко. Захаров от имени школы «Юность» подарил президенту коньки, которые тот сразу же опробовал на льду.

Тогда же, летом 1997 года, была создана и хоккейная команда президента Беларуси, о которой спустя годы будут много говорить во всем мире.



Фото: Прессбол

К концу 1997 года хоккейная федерация получила от Александра Лукашенко внушительную кадровую поддержку — у руля ФХРБ встал начальник службы безопасности президента Юрий Бородич.

Условия и обеспечение сборной Беларуси поднялись на новый уровень.

Не стушевались в элитной компании и сами хоккеисты. На Олимпиаде-1998 они заняли весьма приличное для дебютантов итоговое 7-е место, сразу вслед за сборными из топ-6, составы которых были укомплектованы в основном звездами НХЛ. Им впервые разрешили поехать на Игры, сильнейшая лига мира даже приостановила регулярный чемпионат.

Поддержать команду в Нагано прибыл и Александр Лукашенко, который не только очень эмоционально переживал на трибунах, но и помогал вести репортажи комментатору Владимиру Новицкому в матчах с Японией (2:2) и Канадой (0:5).



Фото: Reuters

Успел Лукашенко посетить и биатлон. А в перерыве матча с канадцами даже зашел в раздевалку к хоккеистам, посоветовав им плотнее бороться на пятачке и чаще бросать по воротам.

Медали же в копилку Беларуси на Играх в Нагано принесли фристайлист Дмитрий Дащинский и биатлонист Алексей Айдаров. Они стали бронзовыми призерами. Хотя, как признался недавно тогдашний помощник президента по вопросам спорта Николай Ананьев, Лукашенко хотел два золота.

Что касается хоккеистов, то весной 1998 года на дебютном чемпионате мира в сильнейшем дивизионе они стали 8-ми. На двух следующих ЧМ белорусы занимали 9-е места, причем в 2000 в Санкт-Петербурге впервые обыграли собравшую на домашнем форуме звездный состав команду России (1:0), потеснив ее на позорную для хозяев 11-ю строку.

После того, как на ЧМ-2001 в Германии белорусы оступились и покинули элитный дивизион, новым тренером был назначен Владимир Крикунов, в чемпионате СССР добивавшийся рекордного 10-го места с минским «Динамо», а председателем хоккейной федерации стал министр внутренних дел Владимир Наумов. И в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити хоккеисты стали авторами главной сенсации, в четвертьфинале выбив из турнира одного из главных фаворитов — сборную Швеции (4:3).

Владимир Копать и Томми Сало — герой и антигерой этого фантастического поединка. Первому удался отменный бросок с дальней дистанции, второй неуклюже подпрыгнул, и шайба от шлема заскочила в ворота.



Фото: Reuters, с сайта ay.by

Творцов «Чуда на льду-2», занявших на Олимпиаде 4-е место, в Минске встречали с оркестром и прочими полагающимися по такому случаю почестями. Хоккеисты были удостоены звания «Заслуженный мастер спорта Беларуси».

Внимания к хоккею со стороны государства становилось еще больше. В стране началось активное возведение ледовых арен.

Все громче стала заявлять о себе и хоккейная команда президента, которая пополнялась завершавшими карьеру игроками национальной сборной. А нередко ее ряды укреплялись и еще действующими хоккеистами. Неудивительно, что ее победная серия в любительских матчах и турнирах неуклонно росла.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Времена, когда федерацией рулил Владимир Наумов, были наиболее сытыми для белорусского хоккея. Именно тогда был самый бурный рост возведения ледовых арен, создавались новые клубы, хоккеистам экстралиги платили хорошие зарплаты, у национальной сборной были квалифицированные тренеры с опытом работы в НХЛ — Глен Хэнлон и Курт Фрэйзер. В штаб уже тогда привлекался и 3-кратный обладатель Кубка Стэнли Дэйв Льюис, возглавивший национальную дружину уже при Игоре Рачковском в 2014-м.









В 2006-м в Риге сборная Беларуси добилась пока лучшего своего результата на чемпионатах мира (6-е место).

А победителю чемпионата Беларуси с 2006 года стал вручаться приз, который получил название Кубок президента. Он изготовлен на предприятии «Кристалл» в Гомеле, в нем содержится 10 килограммов серебра и 300 граммов золота. И иногда его вручал триумфаторам сам глава государства.



Фото: ХК Неман Гродно

При Наумове в 2003 году было возрождено минское «Динамо», о чем Александр Лукашенко грезил еще в 1997-м.

Через 5 лет после возрождения минское «Динамо» дебютировало в КХЛ, что, конечно, было бы невозможным без отмашки Александра Лукашенко. Правда, за 11 лет в международной лиге команда лишь 4 раза пробивалась в плей-офф, но выбывала из борьбы уже в первом раунде.

В январе 2010 года Наумов покинул федерацию хоккея, и после этого денежное довольствие белорусского хоккея становилось все более скромным. Правда, это некоторое время это не касалось минского «Динамо», опеку над которым взял генерал Юрий Бородич. После сезона-2012/13 «зубры» не попали в плей-офф, и он покинул наблюдательный совет клуба.

После очередных перестановок в руководстве «Динамо» чередовало удачные сезоны с провальными, а летом 2015-го разразился скандал с задержаниями гендиректора клуба Максима Субботкина и генерального менеджера Владимира Бережкова, бывшего главного редактора газеты «Прессбол».

В последние годы бюджет минского «Динамо» сильно сократился, и команда стала аутсайдером КХЛ. Динамовцам и раньше регулярно доставалось на орехи от главы государства, а в этом году он даже пригрозил , что в случае провала в новом сезоне команда может прекратить выступление в КХЛ.

Очевидно, что хоккей — любимое детище Александра Лукашенко.

Однако и к другим видам спорта он неравнодушен и уделял им много времени и внимания. Самое время вспомнить, что предпринимал президент для того, чтобы развивать спорт, и насколько задуманное удавалось.

Создал Министерство спорта и туризма

Наверное, об этом уже мало кто помнит, но первые четыре суверенных года Беларусь обходилась без Минспорта. Решив вопрос с референдумом о двуязычии и изменении государственной символики, Лукашенко взялся за спорт. 10 ноября 1995 года свет увидел Указ № 456. Согласно ему, комитет по спорту Министерства культуры и печати был преобразован в Министерство спорта и туризма. Через 10 дней после выхода указа был назначен первый министр спорта и туризма — им стал Владимир Рыженков.

Появление своего министерства дало руководству спортивной отрасли больше полномочий, расширились как аппарат ведомства, так и возможности распоряжаться финансами. И, конечно, вырос круг желающих поучаствовать в распределении этих денег. Сей фактор позже станет детонатором коррупционных скандалов, которые регулярно будут сотрясать отрасль и подрывать ее боеспособность.

Меж тем на Владимира Рыженкова, который к тому же с 1991 года являлся первым президентом Национального олимпийского комитета, легла колоссальная нагрузка. Впереди ведь был дебют Беларуси как самостоятельной команды на летней Олимпиаде (в Атланте-1996). Она, к слову, сложилась для белорусов весьма удачно — 15 наград.

В следующие годы случалось и больше, но после многочисленных допинговых дисквалификаций по количеству (а не по качеству) медалей (17) нынче впереди лишь Игры в Сиднее-2000.



Александр Лукашенко поздравляет олимпийскую чемпионку Атланты-1996 и Сиднея-2000 Екатерину Карстен-Ходотович. Фото: Reuters

Но Лукашенко тогда остался недоволен:

— Можно, конечно, по-разному оценивать итоги Атланты, но меня Олимпиада-96 никак удовлетворить не может. Разборов полетов, и жестких, было очень много, в том числе и с покойным Владимиром Николаевичем Рыженковым, который тогда возглавлял НОК.

Сын первого президента НОК Максим Рыженков является нынче первым заместителем главы Администрации президента Беларуси и возглавляет Белорусскую федерацию баскетбола. А до этого был помощником президента по вопросам спорта и первым вице-президентом НОК.

Возглавил Национальный олимпийский комитет

12 декабря 1996 года первый министр спорта и первый президент НОК Беларуси Владимир Рыженков умер от инсульта. Вторым министром через месяц стал Владимир Макейчик. А выборы руководителя НОК состоялись на олимпийском собрании 15 мая 1997-го. Три человека не поддержали кандидатуру руководителя страны на пост главы НОК. Гроссмейстер Виктор Купрейчик проголосовал против, полагая, что на столь высоком посту Александру Лукашенко будет невозможно детально вникать в спортивные дела и уделять им достаточно времени. Еще два члена НОК при голосовании воздержались — олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева.

















Выступая после первого избрания на олимпийском собрании, Лукашенко сказал:

— В мире нет аналогов, чтобы глава государства избирался руководителем Национального олимпийского комитета. Мною двигало желание сохранить все лучшее, что накоплено в спорте в республике за годы ее участия в международном олимпийском движении.

С тех пор Лукашенко еще четырежды переизбирался президентом НОК, и всякий раз — единогласно (в 2001, 2004, 2010 и 2017 годах).

Свое решение пойти на выборы президента НОК в интервью «Прессболу» в номере от 30 декабря 1997-го Александр Лукашенко обяснял в том числе и такими причинами:

— <…> Я, простите за нескромность, человек спортивный. Для меня спорт — не хобби, для меня это — жизнь. <…> Мне больно, когда наши спортсмены проигрывают. Каждое поражение переживаю. как собственную боль. <…> Поверьте, мы очень многое развалили в нашем спорте. Мы столько раздали, подарили, распродали, что восстановить, возродить, построить заново можно только кардинальными мерами и сильной властью.

Несмотря на репутацию «последнего диктатора Европы», олимпийское президентство Александра Лукашенко, по большому счету, не подорвало имидж НОК. Хотя без «побочных явлений» не обошлось, и мы о них тоже вспомним.

Международные спортивные федерации не особо заморачивались политическим образом главы белорусского государства и во время визитов в страну охотно бывали у него в гостях, где им оказывался радушный прием.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер, президенты УЕФА Леннарт Юханссон и Мишель Платини приезжали в Минск и встречались с Лукашенко. Причем некоторые бывали в Беларуси и не один раз. Правда, из-за грандиозных коррупционных скандалов, потрясших мировой футбол в 2015 году, и Блаттер, и Платини были на 8 лет отстранены от самой популярной на планете игры. А легендарный Платини в июне 2019-го так и вовсе был на некотрое время взят под стражу . Но это было потом.



Александр Лукашенко и 2-кратный лучший футболист мира и 3-кратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини, 19 января 2015 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

А в 2018 году президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций — английского лорда Себастьяна Коэ — Лукашенко даже накормил драниками со сметаной.

И если о престижных футбольных турнирах (в том числе из-за отсутствия топ-стадионов), Беларуси пока приходится только мечтать, то реально крутое событие по легкой атлетике Минск получил. 9−10 сентября 2019-го отреставрированный стадион «Динамо» примет матч между командами Европы и США.

— Я мечтал об этом, я просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч Европа — США. Вы представляете, какой это будет праздник. Это не ниже уровнем, чем Европейские игры, — уверен Александр Лукашенко, который, к слову, и предложил возродить состязания такого формата. Они не проводились со времен легендарных встреч СССР — США.

И вообще Лукашенко уверен, что ставка на проведение в стране крупных международных спортивных соревнований приносит дивиденды

— Естественно, это все окупается. За это — имидж страны, пиар настоящий — сейчас платят сотни миллионов долларов, — считает он.

Политическая же деятельность аукнулась Александру Лукашенко в 2012 году, когда выяснилось, что его не пустили на Олимпиаду в Лондон. Он был внесен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза «из-за нарушения международных стандартов во время выборов президента в декабре 2010 года».

— Лукашенко не пустили на территорию Великобритании, так как он попал в черный список Еврокомиссии в Брюсселе, и мы уважаем это решение, — заявил на пресс-конференции тогдашний президент МОК Жак Рогге.

Лукашенко за словом в карман не полез и отреагировал еще во время Игр в Лондоне, когда перед самым стартом к соревнованиям не допустили метателя молота Ивана Тихона.

— МОКовские начальники — они приехали туда как будто только для того, чтобы королеве медаль вручить. Их же нигде не видно и не слышно. Почему они не вмешиваются? Ходят, пальцы растопырив, деньги на этом зарабатывают, уничтожая спортсменов и унижая государства, которые туда приезжают. Вот в чем проблема, — сказал Лукашенко.

А вот большой друг Беларуси президент Международной федерации хоккея Рене Фазел всегда старался избегать разговоров о политике в спорте.

Еще в марте 2008 года во время своего приезда в Беларусь он признался журналистам:

— С Лукашенко я впервые встретился в 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагано. Одна из причин, почему я здесь, — сказать спасибо за то, что он сделал для хоккея за последние 10 лет. Меня так учили: надо уважать и говорить спасибо.

До чемпионата мира по хоккею в Минске, который до сих пор остается самым грандиозным спортивным праздником, который принимала Беларусь, тогда оставалось еще 6 лет.

Ввел практику назначения крупных госчиновников руководителями в спорте

Идя на пост президента Национального олимпийского комитета, Александр Лукашенко преследовал цель выстроить вертикаль спортивной власти. Он был уверен, что только так можно осуществлять контроль и навести порядок в отрасли.

Биатлоном по традиции стали управлять руководители КГБ, главе Нацбанка Петру Прокоповичу поручали греблю, спикеру парламента Владимиру Коноплеву — гандбол, председатель Совета Республики Национального собрания и губернатор Могилевской и Минской областей Борис Батура 15 лет опекал волейбол, баскетболом руководили бывший начальник архива КГБ Лев Пименов и председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Каменков…

— Я сторонник того, чтобы федерации возглавляли большие государственные люди. Это не значит, что нужно ломать там, где все налажено, работает и дает результат. <…> Но кое-где следует просто выметать воров и бездельников, — говорил Лукашенко.

Кроме того, он часто назначал своих помощников по спорту на пост первого вице-президента НОК и требовал, чтобы он работал в одной упряжке с министром спорта. А за полгода до зимних Игр-2014 и вовсе создал тройку ответственных за спорт, в которую впряглись помощник президента по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко и первый вице-президент НОК Игорь Рачковский.



Александр Шамко, Игорь Рачковский, Максим Рыженков. Фото: Юрий Михалевич

И у них, кстати, тогда это хорошо получилось — из Сочи белорусы привезли 6 медалей, причем 5 из них — золотые. Но в прежние годы, особенно на заре суверенитета, случалось так, что в связке министр — первый вице-президент НОК каждый не только тянул одеяло на себя, но и вставлял палки в колеса другому.

Взаимоотношения в спортивных чиновничьих кругах в интервью «Прессболу» образно описал нынешний гендиректор «Минск-Арены» Николай Ананьев, который в разное время был и помощником президента по спорту, и вице-президентом НОК, и министром спорта.

— Они ведь как пауки в банке. Приходит кто-то новый — его сжирают, а потом начинают воевать друг с другом, потому что по-другому не могут. В системе много людей, которые большую часть времени занимаются стратегической борьбой: кто что сказал, кто как на кого посмотрел…

Как белорусский футбол едва не оказался в международной изоляции

Новые назначения государственных людей в федерации далеко не всегда проходили гладко. В том же футболе, когда Евгения Шунтова на внеочередной конференции в 1998 году менял председатель Госкомитета по авиации Григорий Федоров, едва не дошло до приостановления членства страны в УЕФА. Там очень болезненно реагируют, когда государство вмешивается в деятельность футбольных организаций. Но Шунтов добровольно сдал полномочия, и скандала в последний момент удалось избежать, хотя перед этим дело дошло до пикировок представителя УЕФА Эрика Эппле с вице-премьером Владимиром Заметалиным.

А в декабре 2002 года, когда на замену авиатору Федорову государство подготовило тогдашнего госсекретаря Совета безопасности Геннадия Невыгласа, скандал случился. Оказалось, что Федоров тоже собирался идти на выборы. Мало того, приехавшие на конференцию наблюдатели ФИФА и УЕФА сделали вывод, что на него оказывалось давление. Тогда же выяснилось, что многие делегаты были выдвинуты на конференцию с нарушением процедуры, а представители ФИФА и УЕФА указали еще и на политическое вмешательство в дела БФФ. Дело в том, что на конференцию заглянул и сам Лукашенко.

— Я был на многих конференциях, и в Азии, и в Африке, но впервые был свидетелем того, как глава государства присутствует на подобном мероприятии… Постороннее вмешательство недопустимо. Если вы хотите, чтобы окно в Европу и мир было открыто, решения должны приниматься людьми от футбола, — заявил тогда член исполкома ФИФА Джозеф Мифсуд.

Чтобы футбольное окно в Европу не захлопнулось, выборы перенесли на 2003 год, и в них в качестве кандидата Федоров уже не участвовал… Но ему еще пришлось ехать на переговоры в Цюрих, так как ФИФА не согласна была сразу признавать полномочия Невыгласа, поспешно, вопреки рекомендациям международных функционеров, избранного новым главой федерации. Беларуси грозило отлучение от международного футбола.

А скандал в итоге где-то пошел даже на пользу — пристально следившие за ситуацией представители УЕФА помогли разработать устав в соответствии с новым стандартом ФИФА, и Беларусь стала первой страной в Европе, которая получила самое современное футбольное законодательство.

БФФ была реорганизована в АБФФ, а возглавивший ассоциацию Геннадий Невыглас тоже наладил очень хорошие отношения с ФИФА и УЕФА и даже как-то признался , что Беларусь получала от международной феедерации «наибольшую помощь среди всех восточных федераций».



2 апреля 2008 года. Мишель Платини в гостях у Геннадия Невыгласа. Фото: Reuters

Вообще же, что касается практики назначения чиновников к штурвалам разных спортивных федераций, то далеко не все из них брались за общественную нагрузку с энтузиазмом. Для кого-то она становилась тяжким бременем, а для кого-то — способом набить карман.

Одной из главных задач высоких чиновников у руля федераций было с помощью админресурса привлекать финансирование. Но денег в стране становилось все меньше, и делать это становилось все сложнее, особенно после валютно-финансового кризиса 2014 года.

Поставил задачу сменить госчиновников на спортсменов у руля федераций

И вот в мае 2017-го, удрученный очередными неудачами белорусских атлетов, Лукашенко объявил о «капитальной встряске всей сферы спорта» . Она предполагала кадровый разворот в противоположную сторону — чиновников во главе федераций стали менять на бывших спортсменов.

Прокатилась волна внеочередных конференций в федерациях по различным видам спорта. Правда, где-то на посту остались прежние руководители, как в гандболе и баскетболе. А вот в теннисе, несмотря на громкие успехи, Александра Шакутина неожиданно сменил Сергей Тетерин.

Анекдотичная ситуация приключилась в федерации фехтования, где делегаты вдруг выбрали альтернативного кандидата, неожиданно озадачив госчиновников. В итоге были назначены перевыборы перевыборов , и председателем был все-таки избран согласованный наверху кандидат.

В хоккее после отставки генерала Рачковского на пост заступил «крепкий хозяйственник» Семен Шапиро, оставивший ради этого должность губернатора Минской области. Правда, всего через год его заменил бывший хоккеист сборной Беларуси Геннадий Савилов — такое случилось у нас впервые в истории.

А вот в АБФФ футболистам главные роли пока не доверяют — премьер-министр Сергей Румас оставил футбольную должность, и руководителем федерации стал депутат, ветеран войны в Афганистане полковник Владимир Базанов.

От указа до указа

Став президентом Национального олимпийского комитета и поставив управлять федерациями высоких чиновников, Александр Лукашенко сделал государственную поддержку основным видом финансирования спортивной отрасли.

Так белорусский спорт стал жить от указа до указа.

В июле 1999 года вышел указ № 405 «О дополнительных мерах государственной поддержки физической культуры и спорта», где в том числе были утверждены размеры вознаграждений за медали на летней Олимпиаде 2000 года в Сиднее и зимней в Солт-Лейк-Сити-2002.

В декабре 2000 года появился уже указ № 669 «О дополнительных мерах по государственной поддержке хоккейных клубов.

Затем аналогичные документы стали выходить и для футбольных, и для гандбольных, и для волейбольных клубов. Появился указ «О дополнительных мерах по развитию игровых видов спорта»…

В 2004 году был создан «Белорусский клуб биатлона» — чтобы финансировать развитие этого вида спорта, следом за этим вышел указ «О дополнительных мерах государственной поддержки унитарного предприятия «Белорусский клуб биатлона».

Во времена, когда опеку над гандбольным минским «Динамо» взял бывший председатель БФСО «Динамо» Юрий Бородич, выходил даже указ о поддержке именно этого, отдельно взятого клуба. В 2014 году клуб был ликвидирован . Проблемы у 5-кратного чемпиона страны начались после того, как его попечитель Юрий Бородич весной 2013 года покинул пост руководителя БФСО «Динамо», где его сменил Энвер Бариев.

В указах были перечислены клубы и конкретные предприятия, которые за ними закреплялись и должны были оказывать финансовую помощь.

И хотя при этом очень много говорилось о том, что клубы и сами должны учиться зарабатывать, львиная доля денег поступала именно благодаря президентским указам. Когда же действие указа приближалось к концу, в клубах с замиранием сердца ждали продления. Случалось, что пролонгация документов задерживалась, и во многих командах тут же начинались перебои с зарплатами. Руководители, тренеры и спортсмены нервничали, но долгожданный указ все же появлялся, и жизнь заходила на новый круг.

Из заметных клубов страны реально хорошие деньги зарабатывает сам на себя все эти годы лишь футбольный БАТЭ, который регулярно играет в групповых стадиях еврокубков и получает призовые от УЕФА. Из этих денег борисовчане не только формировали свой бюджет, но, по словам первого руководителя БАТЭ Анатолия Капского, даже иногда помогали одноименному заводу.

Не сидит на шее у государства и гандбольный БГК имени Мешкова, патроном которого является председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления — советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Мешков.

В последние годы государственная поддержка клубов по-прежнему действует, но ее размеры стали скромнее, и во многих командах задержки и без того упавших зарплат стали привычным явлением. Были моменты, когда дальнейшее существование некоторых хоккейных клубов, к примеру «Могилева» и жлобинского «Металлурга», было под вопросом, но включался административный ресурс, и жизнь им удавалось сохранить.

Мечтал создать футбольный суперклуб по типу киевского «Динамо»

Похоже, Александр Лукашенко явно неравнодушен к бренду «Динамо». Еще в 1997 году он был очень недоволен тем, что футбольное минское «Динамо» распродавало игроков.

— Все лучшее, выращенное государством, распродано, а выручка осела в частных карманах. Я дал поручение прекратить беспредел и пока наблюдаю, как с ним мои помощники справятся. Но долго ждать не буду — большой футбол нам самим нужен, — негодовал Лукашенко.

Он был преисполнен планов создать суперклуб по типу киевского «Динамо», который в 1990-х годах гремел в Европе.

— Мы просто обязаны вернуть народу то, что у него отняли нерадивые бизнесмены или просто воры, проходимцы. Надо возвращать хороших футболистов и хоккеистов, надо им хорошо платить, надо их обласкивать… И все это мы понимаем и собираемся решать в ближайшее время. Я думаю, мы найдем эти средства, — говорил Лукашенко в интервью «Прессболу».

Как признавался в интервью Tribuna.com бывший глава БФФ Григорий Федоров, Лукашенко даже просил пробить вопрос об участии минского «Динамо» в чемпионате России. Но президент ФИФА сказал, что это возможно лишь в случае объединения государств.

Стало ясно, что тогдашним хозяевам владеть клубом осталось недолго. Через некоторое время государство изъяло команду у бизнесменов Александра Сманцера, Евгения Хвастовича и других. Причем, как рассказал недавно Сманцер в интервью Tribuna.com , именно он был основным акционером (около 60%), а не Хвастович (20%), который больше был на виду в СМИ.

В 1999 году владельцем именитого клуба официально стал предприниматель Юрий Чиж.

До Чижа минское «Динамо» 6 раз стало чемпионом Беларуси и дважды выиграло Кубок страны, с Чижом за почти два десятка лет выиграло 1 золото, 1 Кубок и поменяло более 30 главных тренеров.

Ближе к закату эпохи Чижа минчане выдали два неплохих еврокубковых сезона (2014/15, 2015/16), впервые в своей истории пробившись в групповой этап Лиги Европы, но оба раза финишировали в своем квартете последними.

Это, конечно, очень далеко от достижений киевского «Динамо», которое было избрано ориентиром в конце 1990-х.

Потом случились проблемы с законом у Юрия Чижа и его задержание в 2016-м. А в 2018 году — летний разгром ( 1:8 ) от питерского «Зенита» в квалификации Лиги Европы. После этого поползли настойчивые слухи о том, что поступил приказ забрать клуб у Чижа. И эта информация подтвердилась в ходе судебного заседания в мае 2019-го, на котором было признано, что Чиж 20 лет незаконно был в «Динамо» …

Преобразил спортивную инфраструктуру

За четверть века своего правления Александр Лукашенко очень постарался, чтобы в стране появилось много современных спортивных объектов. Можно, конечно, упрекнуть его в том, что есть явный перекос в сторону ледовых арен, сейчас в Беларуси более 30 крытых катков. Но для государства с населением более 9 миллионов человек, которое заявляет о желании развивать хоккей, это не так уж много. К примеру, в 5-миллионной Финляндии крытых площадок более 250-ти.

Другое дело, что стоило более взвешенно подходить к выбору городов, где эти катки строить, потому что далеко не везде они эффективно загружены и достаточно востребованы. Ну и в некоторых случаях арены, обслуживание которых недешевое, могли бы быть скромнее. Для того же Бобруйска 7-тысячник — явно перебор. Его возвели в 2008 году с прицелом на чемпионат мира, но не учли отдаленность города от международного аэропорта.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» в 2014 году уже принимали чемпионат мира по хоккею, который глава международной федерации Рене Фазел назвал лучшим в истории . А в 2021-м мировой форум пройдет в Минске снова, правда, на этот раз мы его разделим вместе с Ригой.

Велосипедисты после успехов 8-кратной чемпионки мира Натальи Цилинской обрели шикарный велодром, входящий в спорткомплекс «Минск-Арены». В 2013 году здесь прошел чемпионат мира по велогонкам на треке, в 2018-м — этап Кубка мира, в 2009-м — чемпионат Европы.

Конькобежный стадион «Минск-Арены» принимает на тренировочные сборы звездных спортсменов из Голландии, России, Казахстана, Эстонии, Украины. Здесь проходили этапы Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров (2012, 2014) и чемпионат Европы (2016), а также Гран-при по фигурному катанию среди юниоров (2013).

На главной площадке «Минск-Арены» состоялись чемпионаты Европы по художественной гимнастике (2011, 2015), чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (2012), чемпионат Европы по боксу (2013), чемпионат мира по футзалу (2015), чемпионат Европы по фигурному катанию (2019)…

Построены в Беларуси и гребные базы международного уровня — в Бресте и в Заславле, где проходили чемпионат Европы (Брест, 2009 год), чемпионат мира (U23, Брест, 2010 год), чемпионат Европы среди юниоров (Заславль, 2013 год) по академической гребле, чемпионат мира среди студентов (Заславль, 2014), чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров (Заславль, 2016).

Для биатлонистов отреставрировали легендарный комплекс в Раубичах, где прошел юниорский чемпионат мира в 2015 году и взрослый чемпионат Европы в 2019-м. А в 2022 году здесь состоится, наконец, этап Кубка мира по биатлону, это будет через неделю после зимней Олимпиады в Пекине.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме того, в Раубичах в последние годы несколько раз проходили этапы Кубка мира по фристайлу.

Об эпопее с реконструкцией минского стадиона «Динамо», которая была на личном контроле Александра Лукашенко, сказано уже много. Год назад, она, наконец, завершилась , и теперь стадион готов принять II Европейские игры.

«Девочки-тростиночки» в 2018-м дождались Дворца художественной гимнастики.

На столичном проспекте Победителей в 2015-м был модернизирован и расширен Дворец тенниса, сейчас там базируется Национальная академия тенниса. На улице Жудров в 2006-м появился Городской центр олимпийского резерва по теннису. В 2011 году на улице Громова открылся Спортивный центр Максима Мирного.

В 2016-м завершилась реконструкция Дворца спорта «Уручье», где еще во времена СССР ковал свои многочисленные победы легендарный гандбольный СКА.

В 2010-м в Бресте возвели многофункциональный, комфотный, современный Дворец водных видов спорта.

Дворец борьбы имени Александра Медведя, центр «Фристайл», СОК «Олимпийский»… В общем, всего и не вспомнишь…

Но даже при этом какие-то из видов спорта все равно остались обделены и ждут своей очереди.

Да что говорить, нелюбители хоккея наверняка удивятся, если узнают, что даже юным хоккеистам столичных школ не всегда хватает льда в Минске.

Можно, конечно, вспомнить и то, что при строительстве и реконструкции спортсооружений не обходилось без эпичных «косяков» и злоупотреблений. Но где у нас по-другому?

Конечно же, имеет право на жизнь и такое фантасмагоричное предположение: «Будь на месте Лукашенко другой президент, спортивная инфраструктура в стране была бы еще лучше». Вот только проверить это возможности пока не было.

Ну и жаль, что Минск до сих пор без современного футбольного стадиона. Но и его вроде как обещают возвести на улице Ванеева.

Зато есть прекрасная «Борисов-Арена». Обновлены или реконструированы были стадионы в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве. Построены футбольные манежи…

Привечает спортивных звезд и часто вручает им госнаграды

Александр Лукашенко с удовольствием общается с именитыми спортсменами в неформальной обстановке и не стесняется давать им советы. Так, в ноябре 2010 года он сыграл в теннис вместе с Викторией Азаренко и тогдашней первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. Спортсменки провели тогда благотворительный поединок в минском Дворце тенниса.



Фото: Reuters

А в 2013 году он рассказал, как подкармливал Викторию Азаренко булочками , когда теннисистка еще «пацаночкой была».

В 2010 году Виктория получила звание «Заслуженный мастер спорта Беларуси», а после медалей на Олимпиаде в Лондоне-2012 была награждена Орденом Отечества III степени и Орденом Почета.

Таких же наград удостоился и Максим Мирный, вместе с Азаренко завоевавший олимпийское золото в миксте. А еще Мирный с Владимиром Волчковым получили наградное холодное оружие после победы над Россией в Кубке Дэвиса в 2004 году.

Биатлонистке Дарье Домрачевой, завоевавшей три золота на Олимпиаде в Сочи, Александр Лукашенко «разложил всю гонку» . А после Игр-2014 присвоил звание Герой Беларуси. Она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей награды страны. За эстафетное золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане Домрачева получила орден «За личное мужество».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В марте 2018-го Лукашенко также давал спортсменам советы в области питания, сказав, что они должны есть во время соревнований сало.

Олимпийской чемпионке Пхенчхана в биатлонной эстафете Динаре Алимбековой президент в 2018 году предложил вместе провести предсезонку: «Я тебе топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить, и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать».

Это к тому, что Лукашенко не ограничивается только хоккеем, но занимается еще многими видами спорта.



Фото: пресс-служба президента России

Во время «Минской лыжни», где свои команды выставляют и чиновники разного ранга, не каждый выдерживает всю дистанцию. Но команда президента, за которую часто выступают известные спортсмены, конечно же, всегда побеждает.

А вот на хоккейном Рождественском турнире, который проводится с 2005 года, команда Лукашенко хотя и победила 12 раз, но и трижды проиграла в финале России.

В финале Х Рождественского турнира в 2014 году белорусы обыграли Россию лишь в серии буллитов, и за этот успех Александр Лукашенко присвоил игрокам своей команды звания «Заслуженных мастеров спорта», которые по закону полагаются лишь за достижение высоких результатов на Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных играх, чемпионатах, первенствах и Кубках мира и Европы. А некоторые игроки получили еще и медали «За трудовые заслуги».

На встрече с журналистами белорусских СМИ Александр Лукашенко тогда объяснил, что наградил своих хоккеистов-любителей, чтобы задеть самолюбие действующих профессиональных игроков: «Будет результат — получите и звания, и деньги. Не будет результата — ничего не получите».

Подействовало это или нет, но на домашнем ЧМ-2014 белорусы вышли в четвертьфинал и достойно сражались со шведами за выход в полуфинал, заняв в итоге 7-е место. Позже федерация хоккея ходатайствовала о присвоении званий «Заслуженный мастер спорта» 9 игрокам той сборной Беларуси, но ходатайство осталось без удовлетворения.

«Спорт, особенно хоккей, — это не соревнование»

«Спорт, особенно хоккей, — это не соревнование, это не сражение, это война». Эти и похожие слова в последние лет пять из уст Александра Лукашенко звучат как минимум несколько раз в год.

Прежде акцент был чуть мягче и делался на том, что спорт — это идеология и большая политика, « самый короткий и дешевый путь поднять престиж страны на международной арене».

— Я глубоко убежден, что главные дипломаты нашей страны сидят не в Министерстве иностранных дел. Они — на хоккейной площадке, в бассейне, на футбольном поле и так далее. Миллионы людей на планете наблюдают за человеком в форме Беларуси на дорожке стадиона, а если он еще и выигрывает — поднимается флаг, играется гимн — страна заявляет о себе на весь мир, — сказал Александр Лукашенко еще в 1997-м газете «Прессбол», когда был признан изданием Человеком года в спорте.

Конечно же, глава государства не забывал напоминать нам и о том, что «нельзя переоценить значение спорта для здоровья каждого человека». Но эти слова все же часто оставались в тени эмоциональных броских фраз, которые трансформировались в громкие заголовки.

Ну, а те самые заголовки, безусловно, не уходили в пустоту и тоже создавали атмосферу, в которой жил, взлетал и падал белорусский спорт. Для публики пестрые цитаты со временем все больше превращались в развлекательный контент. А чиновники — главные проводники идей, указаний, директив, да и настроения президента — часто воспринимали их как инструкции, рьяно перенимали, порой копировали манеру и лексику руководителя и несли «на места». И тоже меняли тем самым белорусский спорт как умели и могли. Потому что были предупреждены : «За спорт возьмемся так, что у кого-то трещать ребра будут».

А как иначе? Ведь «спорт — это война».

Примерно такие же лозунги были в ходу и в Советском Союзе, ко времени которого часто ностальгически апеллирует Александр Лукашенко. Не абсолютно такими же, но весьма схожими, как и тогда, методами велось и управление спортом в Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но на войне как на войне. «Хорошее сердце выдержит, а плохое не жаль», — вспоминал принципы советского спорта шестикратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпиады Игорь Железовский .

СССР, имея огромный человеческий ресурс, мог себе это позволить. У нас же, в небольшой постсоветской Беларуси, где годами результат требовали «здесь и сейчас» уже от детских тренеров, подобная стратегия была обречена на провал. И хотя самородки иногда пробивались наверх, значительная часть талантливых юных спортсменов просто «не доживала» до взрослого уровня. В наследство от СССР достались и допинговые привычки, из-за которых Беларусь после перепроверок по новым технологиям спустя годы лишилась десятков медалей Олимпиад и чемпионатов мира.

Свою роль сыграли и демографический кризис после распада СССР, и отток лучших специалистов за рубеж, и низкие зарплаты детских тренеров.

Когда благодаря указам президента в спорт в 2000-х годах пошла щедрая по нашим меркам господдержка, эти деньги банально проедались вместо того, чтобы часть их пустить на развитие клубов. И даже когда появился пункт об обязательном отчислении определенного процента выделяемых средств на детский спорт, они не всегда доходили до адресата.

Да что говорить о детском, если в олимпийском спорте после завершения Игр-2012 всплывали вот такие истории , рассказанные Александром Лукашенко:

— Готовясь к Олимпийскому собранию, я параллельно поручил Комитету госконтроля и другим структурам проверить, как же вы готовились к главным стартам четырехлетия. Оказалось, что из-за бездействия должностных лиц Минспорта часть остро необходимого инвентаря была закуплена накануне, во время и даже после Олимпиады! (Президент прервал чтение и поднял голову.) Олимпиада прошла, а они закупили оборудование, чтобы олимпийских чемпионов готовить. Более полумиллиарда рублей простаивает сейчас. А сегодня выступал специалист по лошадям, там нецелевого использования около 600 миллионов рублей обнаружено! Правда, Заичков это из доклада президента убрал и хвастался своему подельнику: «Ты не волнуйся, я вычеркнул!» Да вас только из-за этого надо взять и выгнать с работы. (Заичков поднял взгляд на президента.) И не делайте вид, что это не так! (Исполкому в целом.) Круговая порука! Это обнаглеть до такой степени… Бородич, вы кого мне предложили в помощники?! Вот еще провалите динамовскую команду и пойдете вместе с ним улицу мести! Особо приближенный генерал!

И ведь не перечесть схожих историй в белорусском спорте за четверть века.

Очень емко главные проблемы белорусского спорта обозначил российский специалист Николай Кузнецов, который с 2015-го по 2018 годы в Федерации хоккея Беларуси курировал молодежную (U20), юниорскую (U18) и юношескую (U17) сборные.

— Постоянная смена курса, необоснованное реформаторство, отсутствие прозрачной и продуманной позиции, популистские и ангажированные решения на эмоциях никогда не приносили успехов ни одному из современных проектов. Особенно в спорте, требующем долгосрочных программ, профессиональных исполнителей и ответственности за конечный результат всех участвующих в процессе людей, — сказал Николай Кузнецов в интервью «Прессболу» .

А на примере хоккея российский специалист обозначил болевые точки детского спорта.

— Главная — ориентированность детского спорта на результат. Места в официальных соревнованиях становятся для руководителей школ и клубов главным критерием оценки работы тренеров. Согласно показанным результатам им присваивают категории и повышают зарплату. Подобный подход практикуется во всех школах Беларуси, независимо от их расположения, истории, достижений и репутации. Принадлежность всех школ государственным структурам местных органов власти не позволяют им противоречить Закону о спорте и изменить эту ситуацию.

Самыми негативными моментами такой практики становятся: ранняя специализация, форсирование функциональной и тактической подготовки, пренебрежение принципами спортивной подготовки и законами физиологии и психологии юных хоккеистов. В результате игроки в определенном возрасте не получают необходимых умений и навыков.

Своевременно не закладываются функциональные качества, которые невозможно восполнить или компенсировать в более позднем возрасте. Ведущими и наиболее перспективными считаются игроки, опережающие свой паспортный возраст и имеющие лучшую статистику, а не хоккеисты с лучшими задатками и устойчивой динамикой развития, — отметил Николай Кузнецов.

К счастью, хотя денег стало меньше, в последние годы в детском и юношеском спорте, пусть и не везде, подходы к работе меняются в лучшую сторону. И это дает надежду на то, новое поколение на пути в большой спорт потеряет меньше талантов.