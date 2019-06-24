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Краков может отказаться от проведения III Европейских игр 2023 года

25.06.2019 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следующие Европейские игры в 2023 году должны пройти в Кракове. Правительство в Варшаве не скрывает радости, а мэр Кракова открыто заявляет, что его город не просил проводить у себя это событие. Местные активисты готовы провести референдум, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: twitter.com/EOCmedia

В 2014 году жители города уже участвовали в подобном референдуме. Тогда они решали судьбу заявки Польши на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Ее тоже собирались проводить в Кракове. 70% жителей города из тех, кто проголосовал, были против.

— Решение о получении нами права на проведение Европейских игр не имеет никакого значения. От него всегда можно отказаться. Так уже сделали голландцы. Сначала мы посмотрим на бюджет, а потом будем решать по поводу референдума. Если жители города окажутся против, то власти будут вынуждены подчиниться, — сказал один из организаторов прошедшего ранее референдума против Олимиады Томаш Лесняк в интервью изданию Gazeta Krakowska.

Проведение Европейских игр в Кракове поддерживает правительство «Права и Справедливости» (консервативная политическая партия Польши). Но меньше энтузиазма у местных властей. Мэр Кракова Яцек Майхровски и его окружение уже объявили, что если правительство не компенсирует все расходы на организацию Европейских игр, то город не выделит на это событие ни гроша.

В интервью Gazeta Wyborcza Майхровски заявил, что город Краков не подавал заявку на преведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.

— Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.

В Польше мэры городов не назначаются, как в Беларуси, а избираются. Нынешний глава Кракова находится в оппозиции к правительству консервативной партии «Право и справедливость» и не подчиняется приказам из Варшавы.

Европейские игры в Кракове раскритиковал и депутат «Гражданской платформы"Гжегож Липец. Он написал в социальных сетях о том, что «Еврпейские игры не имеют никакого спортивного престижа» и «на них нет даже волейбола и футбола».

Депутат краковского самоуправления Малгожата Янтан возмущена, что решение провести Европейские игры в Кракове принималось без участия городских властей и напомнила правительству в Варшаве, что такое решение могут принять только мэр города и городская рада Кракова.

Первые Европейские игры в Баку в 2015 году обошлись, по некоторым оценкам, в 1,2 миллиарда долларов. Что касается стоимости вторых Европейских игр в Беларуси, то называлась сумма в 50 миллионов долларов, поскольку основная часть инфраструктуры уже была готова.

Краков выиграл право на проведение Европейских игр в 2023 году, он был единственным кандидатом на проведение этого форума.

 
 
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Следующие Европейские игры в 2023 году должны пройти в Кракове. Правительство в Варшаве не скрывает радости, а мэр Кракова открыто заявляет, что его город не просил...
 
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