После третьего дня Европейских игр у Беларуси 38 медалей

Источник материала: Интерфакс

После трех дней Европейских игр в Минске сборная Беларуси завоевала 38 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых). В медальном зачете белорусов опережает лишь Россия.

Лидеры медального зачета

Россия – 48 медалей (22 + 12 + 14)

Беларусь – 38 (11 + 9 + 18)

Грузия – 20 (6 + 5 + 9)

Украина – 18 (5 + 7 + 6)

Италия – 12 (5 + 4 + 3)

Значимыми в третий день соревнований оказались золото белоруски Марии Слуцкой в дзюдо, которая также стала чемпионкой Европы в данном виде программы, а также бронзовые награды мужской и женской баскетбольных сборных Беларуси, выступавших в формате 3х3.

Еще одну бронзовую медаль для Беларуси в прыжках на батуте завоевала Анна Гончарова.