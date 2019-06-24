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Концентрация террористов на севере Афганистана угрожает терактами странам ОДКБ - заместитель генсека

25.06.2019 10:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Растущая концентрация боевиков международных террористических организаций на севере Афганистана создает угрозу терактов на территории стран-членов ОДКБ, заявил во вторник заместитель генсека организации Алымбай Султанов в ходе третьего Бишкекского антитеррористического форума.

"Террористы расширили свое присутствие и активность на севере Афганистана и вынашивают планы создания так называемого "Исламского халифата Хорасан", - сказал Султанов, отметив, что тем самым создаются новые угрозы соседним странам Центральной Азии.

"В результате появилась угроза проведения террористических акций на территории стран-членов ОДКБ", - заявил заместитель генсека организации.

По его словам также, боевики стремятся вернуться в страны исхода, в том числе в страны ОДКБ.

"Взаимосвязанные автономные ячейки ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ) присутствуют в Европе и Юго-Восточной Азии и появились на рубеже стран Центральной Азии на территории Афганистана", - сказал Султанов.

Заместитель генсека ОДКБ также заявил, что наметилась тенденция, "связанная с тем, что руководители международных террористических организаций пересмотрели свою тактику в сторону сохранения оставшегося боевого потенциала".

"Данная ситуация находится на постоянном изучении ОДКБ", - сказал он.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

 
 
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Растущая концентрация боевиков международных террористических организаций на севере Афганистана создает угрозу терактов на территории стран-членов ОДКБ, заявил...
 
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