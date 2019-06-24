|
Концентрация террористов на севере Афганистана угрожает терактами странам ОДКБ - заместитель генсека
Источник материала: Интерфакс
Растущая концентрация боевиков международных террористических организаций на севере Афганистана создает угрозу терактов на территории стран-членов ОДКБ, заявил во вторник заместитель генсека организации Алымбай Султанов в ходе третьего Бишкекского антитеррористического форума.
"Террористы расширили свое присутствие и активность на севере Афганистана и вынашивают планы создания так называемого "Исламского халифата Хорасан", - сказал Султанов, отметив, что тем самым создаются новые угрозы соседним странам Центральной Азии.
"В результате появилась угроза проведения террористических акций на территории стран-членов ОДКБ", - заявил заместитель генсека организации.
По его словам также, боевики стремятся вернуться в страны исхода, в том числе в страны ОДКБ.
"Взаимосвязанные автономные ячейки ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ) присутствуют в Европе и Юго-Восточной Азии и появились на рубеже стран Центральной Азии на территории Афганистана", - сказал Султанов.
Заместитель генсека ОДКБ также заявил, что наметилась тенденция, "связанная с тем, что руководители международных террористических организаций пересмотрели свою тактику в сторону сохранения оставшегося боевого потенциала".
"Данная ситуация находится на постоянном изучении ОДКБ", - сказал он.
В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концентрация террористов на севере Афганистана угрожает терактами странам ОДКБ - заместитель генсека
Растущая концентрация боевиков международных террористических организаций на севере Афганистана создает угрозу терактов на территории стран-членов ОДКБ, заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)